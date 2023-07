Carlos Canales, alcalde de Miraflores, reiteró este martes su rechazo al proyecto del Congreso que busca prohibir el cierre de negocios por faltas administrativas, ejecutados por municipios. Califico de ‘ley mordaza’ para los vecinos de aprobarse esta propuesta legislativa.

“Este proyecto de ley absolutamente mercantilista representa una ‘ley mordaza’ para los vecinos [...] Este es un tema orquestado por los malos empresarios. No por los buenos. En Miraflores tengo 1,340 notificaciones de exhortación que es cuando antes de cerrar le pido que cumpla. La Ley de Defensa Civil se tiene que cumplir porque brinda la seguridad de las personas que van a los establecimientos”, señaló en diálogo con RPP.

LEA TAMBIÉN: Congreso busca reducir los cierres temporales de empresas ejecutados por los municipios

El burgomaestre defendió el accionar de las comunas frente a los locales comerciales que no cumplen con la norma. “Nosotros decimos hay que cumplir las leyes. Las leyes están escritas. ¿Por qué tengo que proteger a los malos empresarios. Vengo del sector empresarial y me he dedicado a promover toda mi vida y he sido gestor de intereses como gremio para sacar las leyes que favorezcan a mi sector, pero esto viene hacer una ley mordaza contra el vecino. Esto es poner en riesgo la vida de los seres humanos. Si el aforo te dice 400 no tienen porque entrar más”, insistió.

Al ser consultado, sobre quiénes sería los ‘grupos de poder’ que estarían detrás de la ley que plantea regular clausura de locales comerciales, Canales respondió: ”El señor [abogado] Jorge Lazarte ha dicho que son los centros comerciales, la asociación de centros comerciales es la que ha estado financiado este tema. Son los bares y discotecas”.