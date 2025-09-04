Miguel Pulache Foto: Maras
Miguel Pulache Foto: Maras
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Marissa Chiappe
Marissa Chiappe

Miguel Pulache empezó en la cocina casi por accidente. “Mi primera experiencia en el mundo de los restaurantes fue como jalador en un puesto de mercado donde vendían cebiche”, me cuenta. “Se preparaba una fuente de ocho kilos de pescado con una cuchara de palo”.

TE PUEDE INTERESAR

La historia detrás de Omatsu: cómo los Matsufuji revolucionaron el sushi en Lima
Francesca Ferreyros: La chef peruana que fusiona sabores y maternidad en su cocina
Brunch en Surquillo: Cinco paradas culinarias llenas de sabor y creatividad
Arequipa: picanterías, chupes y el desafío de la modernidad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.