Según el semanario británico, Rafael López Aliaga tiene un don para acaparar la atención. Foto: MML
The Economist
The Economist

No muchos políticos considerarían positivo que su imagen se comparara con Porky. Pero Rafael López Aliaga, el belicoso alcalde conservador de Lima, capital de Perú, no es como muchos políticos. Exagera el parecido, habiendo desplegado a personas disfrazadas de cerdo en eventos y adoptado un cerdo como mascota personal. Los peruanos simplemente lo llaman Porky.

