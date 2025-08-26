El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, rechazó este martes las versiones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien aseguró que el integrante del gabinete renunciaría en octubre próximo para postular a las elecciones generales de 2026 por Alianza Para el Progreso (APP).

“No voy a postular, yo no soy candidato. El candidato a la presidencia es él [López Aliaga]. El que está en campaña es él. Dijo que no iba a postular y que iba a convertir Lima en potencia mundial con coches de 40 años de antigüedad. Fíjate su contradicción. Pero además de todo eso, yo ya no sé con quién tratar, ¿con López candidato o López alcalde?”, señaló Sandoval a RPP.

Las declaraciones se producen luego de que López Aliaga afirmara, durante la recepción de trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain, que Sandoval dejaría el cargo para entrar en la carrera presidencial.

No es la primera vez que el burgomaestre capitalino cuestiona al ministro: en julio ya había pedido a la presidenta Dina Boluarte retirarlo del MTC por su negativa a ejecutar el proyecto del tren Lima-Chosica.

Tren Lima-Chosica

En relación al proyecto ferroviario, el ministro Sandoval advirtió que el alcalde de Lima no puede decidir de forma unilateral la cesión en uso de los trenes donados para cubrir la ruta Lima-Chosica.

“El señor López, en una tarde, ha dicho cuatro o cinco cosas. Yo creo que está confundido. Le diría que se tranquilice y organice sus ideas. La cesión en uso no se toma de manera unilateral. El MTC debe solicitarla y llegar a un acuerdo con el concesionario. Quien conoce de administración pública sabe perfectamente de lo que estoy hablando”, subrayó.

El primer lote de trenes donados llegó al Perú el pasado 14 de julio, mientras que el segundo arribó esta semana al puerto del Callao. La Municipalidad de Lima busca destinarlos a un proyecto de transporte ferroviario que conecte el Cercado de Lima con Chosica, iniciativa que aún requiere definir condiciones técnicas y legales para su viabilidad.