El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que el servicio de transporte público en Lima y Callao operará con normalidad este jueves 21 de agosto, pese a la convocatoria de un paro anunciada por la Unidad Gremial del Transporte Urbano.

El ministro César Sandoval informó que, tras una reunión con los gremios formales del sector, se acordó la instalación de una mesa de trabajo permanente, la cual será formalizada mediante resolución ministerial. En ella participarán organizaciones como la CETU, ASETRACA, CONECSA, AETU, OTUP, CTU, AEMUS, CONET y ACTU.

Sandoval recalcó que el diálogo se mantiene únicamente con transportistas formales.

“Los informales no solamente tienen las horas contadas, sino que no corresponde sentarse con personas o seudodirigentes que están al margen de la ley. Yo soy ministro de los gremios. Me pongo de su lado”, afirmó.

El titular del MTC remarcó que el objetivo es fortalecer la formalidad, mejorar el servicio y garantizar la seguridad del transporte urbano.

Gremio disidente ratifica paro

En paralelo, un sector de transportistas confirmó que sí acatará la medida de fuerza. Martín Valeriano, dirigente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), señaló que más de 20 mil unidades de 460 empresas suspenderán sus actividades este jueves.

La movilización comenzará a las 7:00 a.m. en la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima, y se dirigirá al Congreso de la República para exigir medidas concretas frente a la delincuencia y el crimen organizado.

“Hasta el momento los transportistas no tenemos respuesta por parte del Gobierno. Siguen matando a nuestros choferes y atentando contra nuestros buses y terminales”, declaró Valeriano.

El dirigente advirtió que, de no obtener resultados en un plazo de 30 días, los gremios que acaten la medida iniciarán un paro nacional indefinido en coordinación con otras organizaciones sociales.