El gremio de transporte urbano en Lima y Callao anunció la realización de un nuevo paro de 24 horas, como medida de protesta ante la falta de acciones articuladas del Estado para combatir la inseguridad ciudadana.

El anuncio fue realizado por Manuel Odiana, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano (Ametur), quien señaló que se tratará del “tercer y último paro” convocado por el sector.

La paralización se realizará este jueves 21 de agosto, según los dirigentes del sector.

“Este día 21 de agosto va a haber un tercer y último paro de protesta del sector transporte urbano de la ciudad de Lima y Callao por los temas de inseguridad y paz pública, por la inacción del Estado peruano de poner fin a este flagelo que ataca a la sociedad”, indicó a Canal N.

Odiana enfatizó que la protesta no busca responsabilizar únicamente al Ejecutivo o al Congreso, sino al Estado en su conjunto, al que exigió un trabajo coordinado y un plan unificado desde el Consejo de Estado.

“No acciones aisladas, sino un trabajo unitario que se respete y se ejecute”, señaló.

El dirigente transportista cuestionó la falta de articulación entre instituciones como el Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial, el INPE, el Ministerio de Economía y los gobiernos regionales. Además, criticó la ausencia de respaldo político en anteriores manifestaciones.

“En las últimas protestas solamente priaron por su ausencia todas las bancadas de derecha o de centro. Y eso no puede ser posible”, sostuvo.

Según explicó, este paro será el último de 24 horas porque el gremio ya realizó dos medidas similares: la primera en octubre del año pasado y la segunda en abril de este año. En ambas ocasiones, dijo, se solicitó al Estado respuestas concretas y coordinadas en la lucha contra la delincuencia, además de la instalación de mesas de trabajo en el Congreso, sin resultados satisfactorios hasta ahora.

El paro del 21 de agosto busca, según Ametur, llamar la atención de las autoridades para que se implemente un plan integral de seguridad ciudadana, con la participación activa de todas las instituciones del Estado y de las fuerzas políticas del país.