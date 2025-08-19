El anuncio fue realizado por Manuel Odiana, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano (Ametur), quien señaló que se tratará del “tercer y último paro” convocado por el sector. Foto: GEC
El anuncio fue realizado por Manuel Odiana, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano (Ametur), quien señaló que se tratará del “tercer y último paro” convocado por el sector. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El gremio de anunció la realización de un nuevo paro de 24 horas, como medida de protesta ante la falta de acciones articuladas del Estado para combatir la .

El anuncio fue realizado por Manuel Odiana, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano (Ametur), quien señaló que se tratará del “tercer y último paro” convocado por el sector.

La paralización se realizará este jueves 21 de agosto, según los dirigentes del sector.

LEA TAMBIÉN: Ormeño: la historia de la caída de un pionero del transporte terrestre en Sudamérica

“Este día 21 de agosto va a haber un tercer y último paro de protesta del sector transporte urbano de la ciudad de Lima y Callao por los temas de inseguridad y paz pública, por la inacción del Estado peruano de poner fin a este flagelo que ataca a la sociedad”, indicó a Canal N.

Odiana enfatizó que la protesta no busca responsabilizar únicamente al Ejecutivo o al Congreso, sino al Estado en su conjunto, al que exigió un trabajo coordinado y un plan unificado desde el Consejo de Estado.

“No acciones aisladas, sino un trabajo unitario que se respete y se ejecute”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Destruyen más de 200 vehículos inseguros y con multas por S/ 24 millones: Las razones

El dirigente transportista cuestionó la falta de articulación entre instituciones como el , la Policía, el Poder Judicial, el INPE, el Ministerio de Economía y los gobiernos regionales. Además, criticó la ausencia de respaldo político en anteriores manifestaciones.

“En las últimas protestas solamente priaron por su ausencia todas las bancadas de derecha o de centro. Y eso no puede ser posible”, sostuvo.

Según explicó, este porque el gremio ya realizó dos medidas similares: la primera en octubre del año pasado y la segunda en abril de este año. En ambas ocasiones, dijo, se solicitó al Estado respuestas concretas y coordinadas en la lucha contra la delincuencia, además de la instalación de mesas de trabajo en el Congreso, sin resultados satisfactorios hasta ahora.

El paro del 21 de agosto busca, según Ametur, llamar la atención de las autoridades para que se implemente un plan integral de seguridad ciudadana, con la participación activa de todas las instituciones del Estado y de las fuerzas políticas del país.

TE PUEDE INTERESAR

Paro de transportistas: los servicios de transporte que funcionan con normalidad
Paro de transportistas este 24 y 25 de julio: horarios de servicios del Metropolitano y Metro
Ministro del Interior no descarta que un sector de transportes acate paro en Fiestas Patrias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.