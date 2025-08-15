En respuesta al reciente ataque con explosivos en Trujillo, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, anunció que solicitará la discusión del proyecto de ley sobre terrorismo urbano en el Congreso.

La iniciativa, impulsada por su bancada, busca ser evaluada en la Comisión de Justicia y pretende definir y tipificar este tipo de actos violentos para aplicar las sanciones más severas del Código Penal.

“Hay que imponer restricciones, como cero beneficios penitenciarios, y establecer un régimen absolutamente cerrado en los penales, con mínimo cadena perpetua para los responsables”, afirmó Salhuana.

Según el legislador, estas medidas permitirían enfrentar con mayor firmeza la escalada de violencia registrada en distintas ciudades del país.

El congresista también cuestionó la efectividad de las acciones del Ministerio del Interior frente a la criminalidad, calificándolas de insuficientes para garantizar la seguridad ciudadana.

Propuso fortalecer los sistemas de inteligencia y exigir mayor proactividad de los altos mandos policiales para prevenir y desarticular a las organizaciones criminales.

Salhuana adelantó que pedirá la presencia del ministro del Interior, Carlos Malaver, en el pleno del Congreso para que explique por qué no se han implementado los acuerdos alcanzados en los dos plenos de inseguridad ciudadana realizados anteriormente.