En el 2024, el Perú registró el mayor crecimiento relativo en inversión extranjera directa (IED) en la región, con un aumento interanual del 56.7%, de acuerdo a un reciente informe de la Cepal.

El BID define a la IED como toda operación que implica una relación de largo plazo, en la que una persona física o jurídica de una economía adquiere una participación duradera en una empresa o entidad residente de otra economía. Su objetivo es ejercer un grado significativo de control y desarrollar actividades productivas en la entidad receptora.

La IED es clave para el desarrollo económico, pues impulsa el comercio, financia empresas, crea empleo, facilita la transferencia de tecnología y buenas prácticas, y fortalece la competitividad y la eficiencia productiva. No obstante, implica riesgos, como la dependencia del capital externo, el desplazamiento de empresas locales y la repatriación constante de utilidades.

Según el BCR y la Cepal, desde la apertura económica de la década de 1990, el capital extranjero se ha expandido: alcanzó 7% del PBI en 1994 y acumuló US$ 17,000 millones entre 1992 y 2001, provenientes principalmente de España, Estados Unidos, Suiza, Chile y México. Hasta el 2012, la IED se mantuvo estable, con un 6.3% del PBI (US$ 12,000 millones) ese año y un acumulado de US$ 64,000 millones, con mayor impacto en minería, electricidad, telecomunicaciones y finanzas. En el 2013, comenzó una etapa de volatilidad y caída, que culminó en el 2020 con solo 0.33% del PBI.

En el 2024, la IED repuntó por efecto rebote tras la contracción del 2023, causada por la inestabilidad política vinculada a la elección y vacancia de Pedro Castillo, y por fenómenos climáticos que afectaron sectores clave. Además, Moody’s ajustó la calificación de deuda a perspectiva negativa por el aumento del déficit fiscal, lo que redujo el atractivo para el capital extranjero. Pese a la recuperación, el flujo sigue bajo el promedio histórico y solo muestra una mejora parcial frente a los niveles prepandemia.

Ese año, el Perú se ubicó en el cuarto lugar en la recepción de IED en América Latina y el Caribe, con el 3.6% del total regional, detrás de Brasil (37.6%), Chile (10.9%) y Colombia (7.6%). De acuerdo con la Cepal, el principal motor fueron los aportes de capital, que aumentaron 43%, mientras que los préstamos entre empresas continuaron en terreno negativo y las utilidades reinvertidas experimentaron una fuerte contracción. Esto revela que, si bien persiste interés por ingresar nuevos recursos, las decisiones de reinversión y expansión están condicionadas por un entorno interno caracterizado por incertidumbre política y riesgos macroeconómicos, lo que podría limitar la consolidación de un flujo sostenido de IED en el mediano plazo.

Históricamente, la IED en el país se ha concentrado en minería, energía e infraestructura, aunque en los últimos años se sumaron sectores como telecomunicaciones, comercio y servicios financieros. Sin embargo, la dependencia de industrias extractivas expone a la economía nacional a la volatilidad de precios internacionales y a presiones socioambientales.

Las proyecciones para el 2025-2026 dependerán del clima político y regulatorio. En el Perú, los años electorales suelen frenar la inversión por la incertidumbre institucional. La atracción sostenida de IED requerirá estabilidad macroeconómica, fortalecimiento institucional y reglas claras que favorezcan la diversificación hacia sectores de alto valor agregado y empleo formal.