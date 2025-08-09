La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) destruyó 236 vehículos de transporte público que, según la entidad, representaban un riesgo grave para la seguridad de los pasajeros.

Las unidades -combis, cústers, minibuses, vans y autos- acumulaban en conjunto más de S/ 24 millones en multas y, en muchos casos, llevaban años internadas en depósitos, algunas desde 2019.

El operativo formó parte de tres procesos de chatarreo realizados entre enero y julio de este año. “Son vehículos obsoletos, informales y peligrosos que no podían seguir circulando”, señaló la ATU en un comunicado.

Entre los casos más emblemáticos se encuentra la cúster conocida como “La bestia de Petit Thouars” (placa B1B-741), con 41 años de antigüedad, que operaba sin SOAT, sin Certificado de Inspección Técnica Vehicular y en condiciones mecánicas deficientes. Solo esta unidad acumulaba multas por S/ 3 millones.

Otras unidades destruidas incluían la cúster F0K-830, con deudas superiores a S/ 1 millón y 24 actas de fiscalización; la cúster A3W-749, con 18 papeletas, 16 actas y una deuda de S/ 338 mil; y la combi A2T-743, con infracciones por S/ 117 mil.

Además de retirar peligros de las vías, la ATU destacó el impacto ambiental positivo del proceso: se evitó la emisión de 14,100 toneladas de CO₂ y 192 toneladas de contaminantes locales, contribuyendo a mejorar la calidad del aire. Los materiales reciclables extraídos serán reutilizados en distintas industrias, impulsando la economía circular.

Cada unidad destruida cuenta con un Certificado de Destrucción Vehicular, inscrito en la Plataforma Nacional de Vehículos Chatarrizados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo que garantiza trazabilidad y transparencia.

“La eliminación de estos vehículos es un paso más hacia un transporte público más seguro, eficiente y digno para Lima y Callao”, subrayó la ATU.