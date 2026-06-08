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Este domingo 7 de junio, en plena jornada electoral de la segunda vuelta presidencial en Perú, el candidato por , ingreso al penal de Barbadillo para esperar, junto con el expresidente Pedro Castillo, los resultados de boca de urna. No obstante, la situación fue cuestionada, pues el también congresista ingresó sin las restricciones habituales para los visitantes.

Al respecto, el (INPE) informó en un comunicado que “se actuó conforme el marco legal vigente”.

“El INPE no facilitó ni aprobó ningún acto proselitista dentro del establecimiento penitenciario. Su actuación se limitó a aplicar el régimen legal de ingreso correspondiente y a resguardar las reglas de seguridad penitenciaria”.

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“El congresista Roberto Sánchez ingresó solo al establecimiento penitenciario; no se le permitió el ingreso con una comitiva”, agrego el INPE en su comunicado.

Como se recuerda, el candidato de (JP) había informado que visitaría al ahora encarcelado expresidente Castillo para esperar los resultados de boca de urna.

De acuerdo a diferentes medios, Sánchez llegó al establecimiento penitenciario después de las 3:00 p.m. en su vehículo particular. El canal del Estado TV Perú, indicó que el aspirante almorzó con Castillo.

Pedro Castillo fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión tras el intento fallido de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

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