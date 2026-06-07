Millones de peruanos acudirán este domingo 7 de junio a las urnas para decidir quién gobernará el país durante el período 2026-2031. La segunda vuelta presidencial enfrenta a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y a Robert Sánchez, representante de Juntos por el Perú, en una elección que marcará el rumbo político del país tras una década de inestabilidad institucional y constantes cambios de gobierno.

¿Quién ganó las elecciones generales en el Perú, Keiko Fujimori o Robert Sánchez? Resultados en directo

Los resultados de la segunda vuelta presidencial se conocerán de forma progresiva a lo largo de la jornada electoral. Las primeras estimaciones llegarán mediante los sondeos a boca de urna y posteriormente con el conteo rápido de las principales encuestadoras. Más adelante, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzará a publicar los avances del cómputo oficial. Esta cobertura se actualizará en tiempo real conforme se difundan los resultados.

Horarios clave de la jornada de resultados

5:00 p. m. (Flash Electoral)

Difusión de los primeros resultados a boca de urna elaborados por encuestadoras como Ipsos Perú y Datum Internacional a través de canales de televisión y portales informativos.

8:00 p. m. a 9:00 p. m. (Conteo Rápido)

Estimaciones más precisas basadas en actas reales recopiladas por encuestadoras y organizaciones civiles.

Desde las 11:00 p. m. (Resultados Oficiales ONPE)

Publicación de los primeros avances del cómputo oficial procesado por la autoridad electoral.

Resultados del Flash Electoral EN VIVO

Los siguientes datos corresponden a encuestas realizadas a la salida de los centros de votación. No constituyen resultados oficiales y podrían variar conforme avance el conteo rápido y posteriormente el escrutinio de la ONPE.

IPSOS

En el flash electoral de Ipsos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) encabeza los resultados a boca de urna con 50.7% frente a 49.3% de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Candidato Resultado Keiko Fujimori 50.7% Robert Sánchez 49.3%

Datum

Según el flash electoral de Datum, Keiko Fujimori lidera la votación a boca de urna, con 50.53% frente a 49.47% de Roberto Sánchez.

Candidato Resultado Keiko Fujimori 50.53% Robert Sánchez 49.47%

NOTA: Los resultados definitivos dependerán del procesamiento oficial de actas por parte de la ONPE.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: AFP)

Conteo rápido de la segunda vuelta presidencial 2026 (desde las 8:00 p. m.)

Esta tabla será actualizada cuando se difundan las primeras estimaciones basadas en el conteo rápido de las principales encuestadoras y organizaciones de observación electoral.

Candidato Partido Político Porcentaje Keiko Fujimori Fuerza Popular — Robert Sánchez Juntos por el Perú —

Actualización prevista entre las 8:00 p. m. y 9:00 p. m.

Resultados oficiales ONPE (desde las 11:00 p. m.)

Los primeros avances oficiales del escrutinio nacional serán publicados por la ONPE conforme avance el procesamiento de actas.

Candidato Partido Político Votos Porcentaje Keiko Fujimori Fuerza Popular — — Robert Sánchez Juntos por el Perú — —

Avance ONPE: Por actualizar porcentaje de actas procesadas y contabilizadas.

La jornada electoral comenzó entre los peruanos residentes en el extranjero con la apertura de las mesas de votación en Nueva Zelanda, el primer país en iniciar el sufragio debido a la diferencia horaria. La Cancillería informó que más de 1,19 millones de ciudadanos están habilitados para votar fuera del territorio nacional en locales distribuidos en 73 países.

Mientras tanto, más de 27 millones de electores están convocados a participar en Perú para elegir al próximo presidente de la República. Tras el cierre de las mesas de votación, previsto para las 4:00 p. m., la atención se trasladará a los sondeos, al conteo rápido y posteriormente a los resultados oficiales que determinarán si Keiko Fujimori o Robert Sánchez ocuparán el Palacio de Gobierno durante los próximos cinco años.