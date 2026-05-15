INPE. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo designó hoy a Raúl Timoteo Inga Garay en el puesto de Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario.

El nombramiento de oficializó mediante la, publicada hoy en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El INPE está dirigido por el Consejo Nacional Penitenciario, integrado por tres miembros especialistas en asuntos criminológicos y penitenciarios, los cuales son designados mediante resoluciones supremas.

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Asimismo, a través de la Resolución Suprema N° 098-2026-JUS,

Ambas normas fueron suscritas por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Enrique Jiménez Borra.

Reforma y transición institucional

La designación de Inga Garay ocurre en un momento de reestructuración para el sistema penitenciario. Las resoluciones recuerdan que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1710, se dispuso la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que actuará como el nuevo ente rector del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.

Como parte de esta reforma, la Sunir absorberá progresivamente al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres).

Sin embargo, para evitar vacíos de autoridad, la normativa transitoria establece que hasta que no se culmine por completo este proceso de fusión, el INPE y sus autoridades deben continuar ejerciendo sus funciones, manteniendo todas las responsabilidades y obligaciones que la ley les asigna.

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