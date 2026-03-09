INPE. (Foto: INPE)
El Gobierno designó este lunes a Jorge Henry Cotos Ochoa como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La medida fue oficializada mediante la , publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El Consejo Nacional Penitenciario es el órgano que dirige el Instituto Nacional Penitenciario y está integrado por tres miembros especialistas en asuntos criminológicos y penitenciarios, quienes son designados mediante resolución suprema, de acuerdo con lo establecido en el Código de Ejecución Penal.

LEA TAMBIÉN: Ejecutivo aprueba creación de la Sunir y disuelve el INPE

La resolución precisa que el cargo de presidente del Consejo Nacional Penitenciario se encontraba vacante, por lo que se dispuso la designación correspondiente a fin de garantizar la continuidad en la gestión del Instituto Nacional Penitenciario.

Asimismo, se recuerda que el Decreto Legislativo N.º 1710 creó la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad que absorberá al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres).

No obstante, el dispositivo establece que hasta que concluya el proceso de fusión, las entidades involucradas continúan ejerciendo sus funciones y mantienen sus responsabilidades institucionales.

La resolución suprema lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar y es refrendada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borja.

