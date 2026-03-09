El Gobierno designó este lunes a Jorge Henry Cotos Ochoa como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 054-2026-JUS, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El Consejo Nacional Penitenciario es el órgano que dirige el Instituto Nacional Penitenciario y está integrado por tres miembros especialistas en asuntos criminológicos y penitenciarios, quienes son designados mediante resolución suprema, de acuerdo con lo establecido en el Código de Ejecución Penal.

La resolución precisa que el cargo de presidente del Consejo Nacional Penitenciario se encontraba vacante, por lo que se dispuso la designación correspondiente a fin de garantizar la continuidad en la gestión del Instituto Nacional Penitenciario.

Asimismo, se recuerda que el Decreto Legislativo N.º 1710 creó la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad que absorberá al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres).

No obstante, el dispositivo establece que hasta que concluya el proceso de fusión, las entidades involucradas continúan ejerciendo sus funciones y mantienen sus responsabilidades institucionales.

La resolución suprema lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar y es refrendada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borja.