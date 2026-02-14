SUNIR reemplazará al INPE y centralizará la gestión penitenciaria y juvenil. (Foto: Andina)
SUNIR reemplazará al INPE y centralizará la gestión penitenciaria y juvenil. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

En un contexto donde las cifras de criminalidad continúan avanzando y hay ausencia de políticas públicas eficientes, el Gobierno de José Jerí anunció, a inicios de este mes, la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

TE PUEDE INTERESAR

¿Más dinero, misma inseguridad? Perú gasta contra criminalidad, pero sin resultados
La criminalidad como variable económica: el riesgo que las autoridades siguen ignorando
Criminalidad en construcción va más allá del cobro de cupos: se “diversifica”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.