Felipe James, el presidente del gremio, analiza para Gestión qué puede mejorar —o empeorar— el rumbo hacia el 2026.

La figura del MEF

—¿Qué medidas considera urgentes la SNI para fortalecer la confianza empresarial?

Primero, la lucha directa contra la criminalidad. Además, frenar la inmigración ilegal; el Perú ya no puede seguir recibiendo más migrantes ilegales de ninguna parte del mundo.

Por otro lado, creemos que el MEF debe darle más velocidad y fuerza el esquema de destrabe regulatorio que ya se ha comenzado. Se está demorando un poco, pero espero que con las facultades legislativas delegadas mejore.

—En el marco del pedido de facultades legislativas, inicialmente se pretendía hacer varios ajustes en temas tributarios (que se redujeron de manera parcial en el texto aprobado), ¿le parece que ese es el camino para la recaudación?

Con respecto a las facultades, el mayor número de pedidos tiene que ver con el tema de la lucha contra la criminalidad. En eso estamos de acuerdo y es en lo que debe concentrarse el presidente José Jerí.

Pero también hay varias medidas con respecto a la tributación, y ahí hay que ser un poco más cuidadosos, porque, a fin de cuentas, los que tributamos somos un pequeño porcentaje del sector económico del Perú. Por eso, considero que las nuevas facultades en esta materia tienen que estar enfocadas a ampliar la base tributaria.

[...] Muchas cosas deberían cambiar, pero un Gobierno de transición, que va a trabajar muy poco tiempo, no tiene la fuerza en el Congreso de la República como para hacerlo.

—A propósito del 2026, ¿cuáles deben ser las prioridades de Jerí y su gabinete para sentar bases firmes de cara al siguiente Gobierno?

Aparte de (combatir) la criminalidad, son tantas cosas que este Gobierno debería hacer, pero no va a tener tiempo [...]. Por ejemplo, reducir la burocracia estatal es importante, porque gran parte del déficit fiscal viene del gasto corriente, es decir, de planillas. También (reducir) el número de ministerios.

Lo que sí se debe hacer -y hay tiempo- es garantizar unas elecciones transparentes; es decir, que el próximo Gobierno no tenga ninguna duda de cómo fue electo. [...] Asimismo, debe mantener el 3% de promedio de crecimiento hasta julio de 2026, y eso con un control del déficit fiscal dentro de los límites del marco macroeconómico multianual.

José Jeri, nuevo presidente del Perú, juramentó a los integrantes de su primer gabinete ministerial. ¿Quiénes son? Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

Zonas Económicas Especiales

—El presidente Jerí sostuvo que con la Ley del ZEEP se debe impulsar una nueva Ley de Industrias para “complementar este ecosistema legal y, así, atraer las inversiones”. A su consideración, ¿qué debe incorporar esta nueva ley?

Una ley de industrias lo primero que tienen que hacer es incentivar a que se reinviertan las utilidades de las empresas en adquirir más maquinaria con nueva tecnología, infraestructura, capacitación y contratación de personal.

En ese sentido, las empresas, en vez de sacar sus utilidades, la vuelvan a invertir. Esa es la dirección que queremos. [...] No es una ley simplemente para cobrar menos impuestos; es una ley para incentivar la inversión.

—Caminar hacia un centro logístico e industrial...

Sí, el Perú ya tiene una visión como país, que es convertirse en el centro logístico e industrial del Pacífico Sudamericano. ¿Cómo lo logramos? En la parte logística hemos avanzado bastante, sobre todo con la entrada en vigencia en operación de Chancay, con las ampliaciones del Callao, con la ampliación de la concesión de Matarani, con una nueva inversión al Aeropuerto Jorge Chávez.

Todo eso va en la dirección correcta, pero hay que complementarlo con convertirnos en un centro industrial también. Para eso, justamente, es el instrumento de zonas económicas especiales (ZEEP).

—¿Y qué más se necesitaría?

Falta el reglamento, que, según la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, va a salir a fin de este año o comienzos del próximo.

Una vez que esté eso hecho, ya podemos comenzar a atraer a los inversionistas de todo el mundo. [...] Aparte de eso, es necesario dar algunos incentivos sectoriales, como ya se han dado en otros lados, por ejemplo, en la agroindustria, y ha funcionado muy bien.

Eso hay que evaluarlo todavía, pero creo que va en la dirección correcta lo declarado por el presidente.

Las ZEEP serán espacios con condiciones tributarias, aduaneras, logísticas y reguladoras favorables, permitindo a las empresas producir a menores costos. (Imagen: Andina)

Alarmas a la vista

—Más allá de las cifras macroeconómicas, ¿cuál es el principal riesgo político o social que la SNI está monitoreando y que podría poner en peligro la continuidad de las operaciones industriales y los planes de inversión en el próximo año?

Las cifras de la macroeconomía del Perú son las mejores de la región. Pero hay riesgos y podemos dividirlos, como es usual, en dos tipos: externos e internos.

Los externos tienen que ver con factores que no dominamos, por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China [...]. Hay “celos” de Estados Unidos en la gran inversión que ha hecho China en el Perú, y eso, de alguna u otra forma, puede causarnos algún problema en nuestra relación con el país norteamericano.

Por otro lado, el mundo está en un momento complicado, hay guerras, y eso complica la cadena de abastecimiento de algunos productos.

—¿Y cuáles serían los riesgos internos?

Hay dos lados, uno es la criminalidad, que está muy ligada a la minería ilegal, al narcotráfico, a la migración ilegal también. Y, por otro lado, el riesgo político. Vienen las elecciones en abril , que pueden implicar, como siempre en el Perú, un cambio de modelo, además de que se ponga en riesgo todo lo avanzado. Es decir, que quieran cambiar bases que sustentan los buenos números de la economía peruana. Ya nos pasó hace cinco años, con el expresidente Pedro Castillo. Esperemos que en estas elecciones no suceda nuevamente.

Criminalidad, disuasor de la inversión

—¿Qué registro maneja la SNI sobre los cierres de negocios debido a la criminalidad?

Una industria tiene una gran inversión y no es tan sencillo cerrarla. Por tanto, estamos condenados a resistir esta criminalidad y seguir trabajando, pero no debería ser así. [...] El 45% de los empresarios industriales afirmó haber sido víctima de algún acto delictivo en los últimos 12 meses, como robos, extorsiones, amenazas, estafas y delitos informáticos.

Dos de cada tres industriales encuestados han indicado que destinan recursos para combatir los riesgos asociados a la delincuencia. Básicamente, para contratar a más personas y comprar más cámaras o sistemas de defensa informática.

El efecto en la economía es claro: menores inversiones, más altos costos y menores ventas. Y, a pesar de todo ello, la industria manufacturera ha crecido.

—¿Por qué ha crecido aun cuando la criminalidad golpea a la economía?

El crecimiento se ve impulsado por algunos rubros. [...] La industria de bienes de capital ha crecido en casi 37%; la de bienes de consumo, casi en 2% a agosto. La industria naval también ha tenido un efecto multiplicador y ha arrastrado a otras actividades. En conclusión, distintos rubros arrastran a toda la industria en general.

Además, hay otros factores que indirectamente impulsan este crecimiento. Por ejemplo, Perú registra la inflación y las tasas de interés más bajas de la región.

—Y ha crecido también el porcentaje de los recursos que las empresas disponen para protegerse de la delincuencia...

He escuchado declaraciones de otros gremios y dicen que se destina, más o menos, un 10% en seguridad. No obstante, el comportamiento de los pequeños negocios es distinto que el de las industrias. El gasto en seguridad de empresas más grandes también es mayor que el de establecimientos pequeños. Creo que es cerca del 20%.

Ejecutivo prepara reformas penales y procesales para fortalecer lucha contra la criminalidad. (Foto: Presidencia)

El dato:

James es optimista sobre el voto consciente que se solicitará en 2026. “Esperamos tener un gobierno de centro o centro-derecha que atraiga más inversiones“, sostuvo.