El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Xi Jinping entiende las "consecuencias" si China invade Taiwán. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, indicó que , a finales de noviembre.

Según el acuerdo preliminar, acordado a finales de octubre en una reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur,

“Aún no hemos finalizado el acuerdo, que esperamos tener listo para el Día de Acción de Gracias (…) Y confío en que, tras nuestra reunión en Corea entre los dos líderes, el presidente Trump y el presidente Xi, China cumplirá con sus compromisos”, indicó el funcionario a la cadena Fox.

Cabe precisar que , como la automotriz, la electrónica y la de defensa.

Sin embargo, Bassent advirtió que, si China se niega a implementar el acuerdo, Estados Unidos cuenta con “muchas herramientas” para tomar represalias.

El secretario del Tesoro insistió en que, según lo acordado por Trump y Xi, en respuesta a los aranceles generalizados de Trump.

Según el acuerdo bilateral, para finales de este año y 25 millones de toneladas métricas en 2026.

Elaborado con información de AFP.

Si China se niega a implementar el acuerdo, Estados Unidos cuenta con “muchas herramientas” para tomar represalias, advirtió el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Foto: Getty Images
