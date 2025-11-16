¡Presta atención! California anunció que revocará 17 mil licencias comerciales para conductores de camiones y autobuses otorgadas a inmigrantes... tras descubrir que las fechas de vencimiento de estas licencias habrían excedido el tiempo que los conductores tenían permitido permanecer de forma legal en Estados Unidos, según documentos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del ‘Estado Dorado’.

Vale precisar que esta decisión se produce luego de que el Secretario de Transporte federal, Sean Duffy, bajo la administración del presidente Donald Trump, endureciera las reglas tras realizar una auditoría nacional de aquellas licencias comerciales.

LAS ÚNICAS 3 VISAS VÁLIDAS PARA LICENCIAS COMERCIALES EN CALIFORNIA

De acuerdo con los nuevos lineamientos federales anunciados por Duffy en septiembre del 2025, solo tres tipos específicos de visas les permiten a los inmigrantes obtener o mantener licencias comerciales para conducir camiones o autobuses.

1. Visa H-2A

Dirigida a trabajadores agrícolas temporales. Esta visa está diseñada para jornaleros del campo que son contratados temporalmente por empleadores estadounidenses cuando no hay suficientes trabajadores locales disponibles.

2. Visa H-2B

Dirigida a trabajadores temporales no agrícolas. Destinada a trabajadores temporales en sectores como la construcción, la hostelería, el turismo, el paisajismo y otros servicios no relacionados con la agricultura.

3. Visa E-2

Dirigida a inversionistas con tratado comercial. Diseñada para personas que han realizado inversiones sustanciales en un negocio en Estados Unidos, lo que les otorga ciertos privilegios comerciales.

EL IMPACTO DE ESTA MEDIDA

Bajo estas nuevas reglas, solo 10 mil de los 200 mil extranjeros con licencias comerciales vigentes serían elegibles para obtener o renovar sus permisos de conducción en el futuro.

Sin embargo, debes saber que las medidas no se aplicarán retroactivamente. Es decir, los 190 mil conductores restantes podrán mantener sus licencias comerciales al menos hasta que deban renovarlas.

Esto significa que el impacto real se sentirá de manera gradual, conforme expiren las licencias existentes.

LOS REQUISITOS ADICIONALES EN LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Además de limitar las visas elegibles, ahora se deberá:

Verificar el estatus migratorio del solicitante en una base de datos federal.

federal. Emitir licencias válidas solo hasta por un año , a menos que la visa del solicitante expire antes.

, a menos que la visa del solicitante expire antes. Garantizar que las licencias no excedan la fecha de expiración del permiso de trabajo o visa.

Solo trabajadores inmigrantes con visas H-2A, H-2B o E-2 podrán conducir camiones comercialmente en California (Foto: AFP)