El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que su homólogo chino, Xi Jinping, afirmó, en algún momento, que China no intervendrá en Taiwán mientras él presida en la Casa Blanca, aunque no hablaron del tema en su reciente reunión en Corea del Sur.

“(Xi) dijo abiertamente, y su gente también en las reuniones: ‘Nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente’, porque saben las consecuencias”, declaró Trump en un adelanto en la red social X de su entrevista en el programa 60 Minutes del canal CBS.

Sin embargo, Trump indicó que en su reunión con el presidente chino en Busán, Corea del Sur, sobre materia comercial, “no mencionó” a Taiwán, algo que le sorprendió.

EXTENDED INTERVIEW: President Donald Trump's extended interview with 60 Minutes' @NorahODonnell. pic.twitter.com/wFlalC5Spq — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

Cabe recordar que el Gobierno chino afirmó que no renunciará al uso de la fuerza para lograr la “reunificación” con Taiwán y ha pedido al Gobierno de Trump una postura clara sobre la isla debido a su mayor ambigüedad respecto a su predecesor, Joe Biden.

La periodista Norah O’Donnell, del mencionado programa de CBS, le consultó a Trump sobre los planes de Estados Unidos ante la posibilidad de una invasión de China a Taiwán. El presidente respondió que “lo sabrán cuando eso ocurra” y aseguró que Xi “entiende” lo que puede pasar, pero no dio más explicaciones.

“No puedo revelar mis secretos, no quiero ser uno de estos tipos que dice exactamente lo que ocurrirá si algo ocurre, la otra parte lo sabe (…). Entienden lo que va a pasar”, comentó.

Es ahí cuando hizo las declaraciones sobre lo que Xi y su equipo habría dicho “abiertamente” en sus reuniones, que China no intervendrá mientras Trump sea presidente.

Elaborado con información de EFE.