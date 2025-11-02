Irán afirma que reconstruirá “con mayor capacidad” sus plantas nucleares destruidas. Foto: Getty Images.
por los bombardeos de Estados Unidos e Israel en la guerra registrada en junio.

“La ciencia reside en la mente de nuestros científicos y no habrá ningún problema con la destrucción de edificios y fábricas. Reconstruiremos con mayor capacidad”, aseveró el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en una reunión con altos directivos de la industria nuclear del país, según la agencia IRNA.

El , basándose en la fatua (decreto religioso) del líder supremo de la nación, Ali Jameneí, que en 2003 declaró “haram” (prohibido) las armas nucleares.

Desde entonces,

“Nuestras actividades nucleares están orientadas a resolver los problemas de la población y los asuntos civiles”, precisó el presidente iraní.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró en una entrevista en el medio de comunicación catarí Al Jazeera, precisó que, aunque rechazó entablar conversaciones directas con Estados Unidos.

“Jamás negociaremos sobre nuestro programa de misiles y ningún actor racional aceptaría desarmarse (…) Lo que no se ha conseguido con la guerra no se podrá conseguir con política”, añadió.

Elaborado con información de EFE.

El presidente Masoud Pezeshkian visitando la central nuclear de Teherán-. EFE/EPA/Iran Presidential Office
El presidente Masoud Pezeshkian visitando la central nuclear de Teherán-. EFE/EPA/Iran Presidential Office

