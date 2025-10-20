El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el alto el fuego en la Franja de Gaza se encuentra vigente, a pesar de los bombardeos que llevó a cabo Israel en el enclave Palestino tras acusar a Hamás de haber infringido el acuerdo.

En declaraciones a la prensa, el mandatario indicó que Hamás no habría sido el autor de los enfrentamientos sucedidos en la Franja y que fueron respondidos por Israel con una serie de ataques.

“Ha habido algunos disparos y creemos que tal vez los líderes (de Hamás) no están involucrados en eso. Son algunos rebeldes de dentro. De cualquier manera, lo vamos a manejar con dureza, pero adecuadamente”, mencionó Trump.

El presidente respondió afirmativamente tras ser consultado si el alto el fuego “está vigente”, a pesar de este escenario.

Una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, impulsado por la Administración de Trump, Israel bombardeó varios puntos de la Franja, como respuesta a lo que interpretó como una “violación” del acuerdo por parte de Hamás.

Tras esos operativos, el Ejército israelí afirmó haber “reanudado la aplicación del alto el fuego”.

Los ataques se registraron después de unos enfrentamientos en la mañana en la zona de Rafah, sur de Gaza y controlada por el Ejército israelí. Estos se produjeron presuntamente entre una unidad de la Policía del Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, y las tropas israelíes.

Asimismo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, indicó que podría viajar en los próximos días a Israel para supervisar la implementación del acuerdo. Además, señaló que el alto el fuego tendrá “altibajos”; pero producirá una paz duradera a largo plazo.

Elaborado con información de EFE.