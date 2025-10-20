Trump aseguró que el alto el fuego en Gaza sigue vigente pese a últimos ataques de Israel. (SAUL LOEB / AFP)
Trump aseguró que el alto el fuego en Gaza sigue vigente pese a últimos ataques de Israel.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, a pesar de los bombardeos que llevó a cabo Israel en el enclave Palestino tras acusar a Hamás de haber infringido el acuerdo.

En declaraciones a la prensa, el y que fueron respondidos por Israel con una serie de ataques.

“Ha habido algunos disparos y creemos que tal vez los líderes (de Hamás) no están involucrados en eso. Son algunos rebeldes de dentro. De cualquier manera, lo vamos a manejar con dureza, pero adecuadamente”, mencionó Trump.

El presidente , a pesar de este escenario.

Una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, impulsado por la Administración de Trump,

Tras esos operativos, el Ejército israelí afirmó haber “reanudado la aplicación del alto el fuego”.

Estos se produjeron presuntamente entre una unidad de la Policía del Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, y las tropas israelíes.

Asimismo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, indicó que podría viajar en los próximos días a Israel para supervisar la implementación del acuerdo. Además, señaló que el alto el fuego tendrá “altibajos”; pero producirá una paz duradera a largo plazo.

Elaborado con información de EFE.

Una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, Israel bombardeó varios puntos del enclave, como respuesta a lo que interpretó como una “violación” del acuerdo por parte de Hamás. (Eyad BABA / AFP)
Una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, Israel bombardeó varios puntos del enclave, como respuesta a lo que interpretó como una “violación” del acuerdo por parte de Hamás. (Eyad BABA / AFP)

