El Ejército israelí afirmó haber reanudado el cese al fuego en Gaza este domingo por la noche después de los ataques que lanzó sobre la Franja a lo largo del día, como respuesta a lo que interpretó como una “violación” del acuerdo por parte de Hamás.

En un escueto comunicado, el Ejército explicó que tomó esta decisión siguiendo con las indicaciones del Gobierno israelí, y añadió que !continuará aplicando el acuerdo de alto el fuego y responderá con firmeza a cualquier violación del mismo!.

Los bombardeos israelíes causaron a su vez decenas de muertos en varios lugares de la Franja de Gaza, entre ellos niños y mujeres y también un equipo de una productora que hacía retransmisiones en directo para medios internacionales como Al Jazeera.

Tuvieron lugar después de unos enfrentamientos este domingo por la mañana en la zona de Rafah, sur de Gaza y controlada por el Ejército israelí, que resultaron en la muerte de dos militares israelíes.

Dichos enfrentamientos se produjeron supuestamente entre una unidad de la Policía del Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, y las tropas israelíes, pero tanto Hamás como su brazo armado se desvincularon de ellos en sendos comunicados.

La versión de Israel

Según la versión del Ejército israelí, a primera hora de este jueves milicianos -presuntamente de Hamás- abrieron fuego y dispararon un misil antitanque contra las tropas apostadas en Rafah.

Paralelamente, la Fuerza Radea, una unidad de la policía del Gobierno de Hamás en Gaza dependiente de su Ministerio de Interior, aseguró haber llevado a cabo una operación en Rafah para dar caza Yasser Abu Shabab, el conocido líder de una milicia opositora que colabora con Israel y se asienta en esta zona con su beneplácito.

La operación se produjo en el marco de las persecuciones que esta unidad ha mantenido en toda Gaza contra distintas milicias y clanes a los que acusa de colaborar con Israel.

Brazo armado de Hamás se desvincula del ataque en Rafah

Abu Shabab, por su parte, hizo una retransmisión en directo en su perfil de Facebook poco después de que los combates saltaran a la luz, mostrando que estaba bien.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvo una consulta con el ministro de Defensa, Israel Katz, y otras autoridades en materia de seguridad tras la que ordenó “actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza”.

El Ejército informó luego de que había llevado a cabo “decenas” de ataques en la Franja contra “objetivos terroristas de Hamás”.

Israel reanuda la entrada de ayuda a Gaza

Asimismo, el Gobierno de Israel decidió reanudar el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como comida, medicinas o combustible, tras finalizar los bombardeos en el enclave, según recogieron distintos medios israelíes.

“El flujo de camiones se reanudará cuando cesen los bombardeos”, según recoge el diario Ynet, matizando que el paso de Rafah permanecerá cerrado mientras Hamás no devuelva los 16 cuerpos de rehenes que siguen en su poder.

El Canal 12 de la televisión israelí aseguró que el Ejecutivo siguió la recomendación del Ejército de paralizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras la escaramuza de esta mañana.

El Ejército israelí mató al menos a 36 personas en decenas de bombardeos en Franja de Gaza, tras acusar a Hamás de haber violado el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.Foto: EFE/ Ahmad Awad

Al menos 36 muertos en decenas de bombardeos

El Ejército israelí mató al menos a 36 personas en decenas de bombardeos en diferentes zonas de la Franja de Gaza, tras acusar a Hamás de haber violado el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre por enfrentamientos con milicianos palestinos que dejaron dos soldados israelíes muertos.

Según un recuento de fallecidos hasta las 20.30 hora local (17.30 GMT) hecho por informadores gazatíes con datos de las morgues de los hospitales, la mayoría de los muertos, un total de 30, llegaron los hospitales Al Awda y Mártires de Al Aqsa, ubicados en el centro de la Franja.

Elaborado con información de EFE