El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes.
“Todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, afirmó Trump en sus redes sociales, calificando el hecho como “un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos”.
Hamás señala el “fin a la guerra de exterminio”
El grupo islamista Hamás señaló en un comunicado que “tras negociaciones responsables y serias” en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las partes llegaron a un acuerdo que implica el “fin a la guerra de exterminio” contra el pueblo palestino y “la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza”.
La organización expresó además que aprecia “profundamente” los esfuerzos de Catar, Egipto y Turquía, así como del presidente Trump, que lograron concretar el acuerdo.
“Hacemos un llamado al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo, y a las diversas partes árabes, islámicas e internacionales, para que obliguen al gobierno de ocupación a implementar plenamente los compromisos del acuerdo y no permitirle evadir ni demorar su cumplimiento”, manifestó Hamás.
“Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano, que seguiremos fieles al pacto, y que no renunciaremos a los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta alcanzar la libertad, la independencia y la autodeterminación”, concluyó.
Netanyahu: “Los traeremos a todos a casa”
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció brevemente tras el anuncio del pacto. “Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, escribió en su canal oficial de Telegram, en alusión a los rehenes que permanecen en manos de Hamás.
El breve mensaje difundido por la Oficina de Prensa del primer ministro a través de su canal de Telegram constituye la primera reacción de Benjamín Netanyahu al acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, que contempla la liberación de los rehenes a cambio de centenares de prisioneros palestinos.
