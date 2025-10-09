El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes.

“Todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, afirmó Trump en sus redes sociales, calificando el hecho como “un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos”.

LEA TAMBIÉN: Trump viajará el domingo a Oriente Medio si las negociaciones entre Israel y Hamás van bien

Hamás señala el “fin a la guerra de exterminio”

El grupo islamista Hamás señaló en un comunicado que “tras negociaciones responsables y serias” en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las partes llegaron a un acuerdo que implica el “fin a la guerra de exterminio” contra el pueblo palestino y “la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza”.

La organización expresó además que aprecia “profundamente” los esfuerzos de Catar, Egipto y Turquía, así como del presidente Trump, que lograron concretar el acuerdo.

El acuerdo anunciado por Trump abre una nueva etapa en el conflicto de Gaza, con la promesa de liberar rehenes, intercambiar prisioneros y avanzar hacia una tregua duradera entre Israel y Hamás. Foto: EFE/EPA/FRANCIS CHUNG.

Asimismo, destacó los esfuerzos de Catar, Egipto, Turquía y del propio presidente Trump en la mediación.

“Hacemos un llamado al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo, y a las diversas partes árabes, islámicas e internacionales, para que obliguen al gobierno de ocupación a implementar plenamente los compromisos del acuerdo y no permitirle evadir ni demorar su cumplimiento”, manifestó Hamás.

“Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano, que seguiremos fieles al pacto, y que no renunciaremos a los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta alcanzar la libertad, la independencia y la autodeterminación”, concluyó.

Netanyahu: “Los traeremos a todos a casa”

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció brevemente tras el anuncio del pacto. “Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, escribió en su canal oficial de Telegram, en alusión a los rehenes que permanecen en manos de Hamás.

El breve mensaje difundido por la Oficina de Prensa del primer ministro a través de su canal de Telegram constituye la primera reacción de Benjamín Netanyahu al acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, que contempla la liberación de los rehenes a cambio de centenares de prisioneros palestinos.

Con información de EFE.