Fotografía de archivo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/EPA/ Ohad Zwigenberg
Fotografía de archivo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/EPA/ Ohad Zwigenberg
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Agencia AP
Agencia AP

El primer ministro israelí, , espera anunciar la liberación de todos los rehenes de Gaza “en los próximos días” mientras continúan las conversaciones indirectas con en Egipto el lunes sobre el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

En una breve declaración el sábado por la noche, Netanyahu dijo que envió una delegación a “para finalizar los detalles técnicos”, añadiendo que “nuestro objetivo es contener estas negociaciones a un plazo de unos pocos días”.

LEA TAMBIÉN: Trump propone supervisar un Gobierno para Gaza sin Hamás y abre puerta al Estado palestino

Pero señaló que no habrá una retirada total de Israel de Gaza, algo que Hamás ha exigido durante mucho tiempo. “(Los escépticos) me dijeron que es demasiado bueno para ser verdad. Es verdad. Y con la ayuda de Dios, sucederá muy pronto”, dijo.

El primer ministro habló después de que Hamás aceptó algunos elementos del plan estadounidense. El presidente dio la bienvenida a la declaración de Hamás, pero el sábado advirtió que “deben actuar rápidamente o de lo contrario todo estará perdido”.

LEA TAMBIÉN: Benjamín Netanyahu se reunirá con Trump en medio de un aislamiento internacional de Israel

Trump también ordenó a detener los bombardeos en Gaza. Algunos en Ciudad de Gaza informaron de una notable disminución de los ataques israelíes el sábado, aunque funcionarios del hospital dijeron que al menos 22 personas murieron, incluidas mujeres y niños.

El dijo que los líderes le instruyeron para prepararse para la primera fase del plan de Estados Unidos. Israel ha pasado a una posición únicamente defensiva en y no lanzará ataques, dijo un funcionario, que no estaba autorizado a hablar con la prensa de forma oficial.

Aun así, un ataque israelí en el barrio de Tuffah de Ciudad de Gaza mató al menos a 17 personas e hirió a otras 25, dijo el director del hospital Al-Ahli, Fadel Naim. “Los ataques continúan”, dijo Naim. El Ejército de Israel dijo que atacó a un miembro de Hamás y “lamenta cualquier daño causado a civiles no involucrados”.

El director del Hospital Shifa, Mohamed Abu Selmiyah, dijo anteriormente el sábado que los ataques israelíes mataron a cinco palestinos en toda Ciudad de Gaza.

TE PUEDE INTERESAR

Israel anuncia que aplicará “inmediatamente” el plan de paz de Trump para Gaza
Trump pide a Israel que deje de bombardear Gaza porque Hamás “está listo para la paz”
Hamás acuerda liberar rehenes y pide negociar la paz con Israel

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.