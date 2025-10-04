El Gobierno de Israel comunicó en la madrugada de este sábado que el país se prepara para implementar “inmediatamente” la primera fase del plan de paz para Gaza impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de liberar a los rehenes israelíes “a la luz de la respuesta de Hamás” .

“Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra”, indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Trump celebró un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, luego de que el grupo islamista palestino aceptara liberar a todos los rehenes bajo los términos expresados por el mandatario estadounidense. Trump agradeció el respaldo internacional al plan y aseguró que las negociaciones “están cerca de suceder”.

En un video difundido por la Casa Blanca, Trump sostuvo que “todos recibirán un trato justo” y expresó su esperanza de que los rehenes sean liberados y entregados a sus familias en los próximos días.

“En muchos sentidos, esto no tiene precedentes (…) todos estaban unidos en el deseo de que esta guerra terminara por el bien del Oriente Medio y estamos cerca de lograrlo”, afirmó.

Donald Trump instó a Israel a detener los bombardeos sobre Gaza tras la aceptación de su plan de paz por parte de Hamás. Foto: AFP.

El presidente estadounidense exigió a Israel detener los bombardeos sobre Gaza para permitir las negociaciones con Hamás.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso”, escribió en su red Truth Social.

En tanto, Hamás anunció este viernes que aceptó el plan de Trump y manifestó su disposición a negociar “de forma inmediata” los detalles del acuerdo. En respuesta, el mandatario estadounidense señaló que ya se están resolviendo los aspectos pendientes. “No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio”, comentó.

El viernes, Trump había dado a Hamás un plazo hasta el domingo para aceptar su propuesta y advirtió que, en caso contrario, “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” contra el grupo islamista.

Con información de EFE.