La Administración del presidente Donald Trump informó este viernes que evalúa la posibilidad de emitir una moneda conmemorativa de un dólar con el rostro del mandatario, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemorará en 2026.

El tesorero Brandon Beach confirmó la noticia y difundió los primeros bocetos del diseño a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

“Estos primeros bocetos que conmemoran el 250º aniversario de Estados Unidos y al presidente son reales” , señaló.

En las imágenes difundidas, una de las caras de la moneda muestra el perfil de Trump, mientras que la otra lo retrata con el puño cerrado frente a una bandera estadounidense, acompañado del lema: “Lucha, lucha, lucha” , una frase popularizada por el propio mandatario.

No fake news here. These first drafts honoring America's 250th Birthday and @POTUS are real.



Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

Beach indicó además que el proyecto aún se encuentra en una etapa preliminar y que se conocerán más detalles una vez concluya el cierre del Gobierno federal, iniciado el pasado miércoles.

La moneda podría concretarse gracias a que, en 2020, el Congreso aprobó una ley que autoriza al Departamento del Tesoro a emitir monedas de un dólar para el calendario 2026 en el marco de la celebración de los 250 años de independencia.

De concretarse, Trump sería el primer presidente estadounidense en funciones en aparecer en una moneda de curso legal desde Calvin Coolidge, quien compartió espacio con George Washington en una edición especial de 1926, emitida con motivo de los 150 años de independencia.

Con información de EFE.