Estados Unidos podrá atacar: Trump declaró “conflicto armado” contra cárteles de droga. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El , declaró formalmente que su país está involucrado en un “conflicto armado no internacional” contra los , lo que justifica ataques militares contra embarcaciones que provienen de Venezuela.

responde a una nueva medida en la estrategia de Trump contra los carteles latinoamericanos, a quienes a comienzos de año calificó como por el daño que producen las drogas a la población estadounidense.

envió a varios comités del Congreso una notificación que detalla que Trump determinó que los carteles son “grupos armados no estatales” cuyas acciones .

Según el aviso, se basó para tomar esta decisión en los efectos acumulativos de estos actos hostiles y declaró que el país está en un “conflicto armado no internacional” con estas organizaciones.

ordenó al Departamento de Guerra llevar a cabo operaciones contra ellas de conformidad con el derecho de los conflictos armados”, agregó el pronunciamiento.

El comunicado argumenta que llegó a un punto crítico y debe usar la fuerza en defensa propia. Asimismo, el documento justifica legalmente los tres ataques militares estadounidenses recientes contra embarcaciones en el mar Caribe en septiembre.

Según especialistas legales consultados por The New York Times, consolidó su derecho a poderes extraordinarios de guerra al definir la campaña como conflicto armado.

Además, precisaron que debe notificar al Congreso de operaciones militares exteriores, pero solo el Congreso puede declarar formalmente la guerra.

La notificación apuntó a que “las permanecen preparadas para llevar a cabo operaciones militares según sea necesario para evitar más muertes o lesiones a ciudadanos estadounidenses”.

Elaborado con información de EFE.

