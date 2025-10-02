El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) dio a conocer un nuevo formato para las licencias de conducir y tarjetas de identificación en California. La implementación, iniciada el 1 de octubre, tiene como objetivo reforzar la seguridad de los documentos y actualizar su diseño con detalles que destacan la riqueza natural del estado.

Las nuevas tarjetas incorporan paisajes emblemáticos como las secuoyas, las amapolas y la costa californiana, además de tecnologías avanzadas para dificultar la falsificación. Entre las novedades, destaca la inclusión de una firma digital en uno de los códigos de barras del reverso, mientras que la tradicional banda magnética desaparecerá definitivamente. Con esta actualización, California se coloca entre los primeros estados en aplicar este tipo de medidas de seguridad digital.

En California, el DMV explicó que los documentos antiguos seguirán siendo válidos hasta su vencimiento. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

El director del DMV, Steve Gordon, explicó que la intención detrás del rediseño es doble: “Las nuevas tarjetas utilizan tecnología de vanguardia para mejorar la seguridad y su diseño muestra las emblemáticas secuoyas, amapolas y costa de California”. Además, recalcó que el propósito de estas renovaciones periódicas es mantener la confiabilidad de los documentos oficiales del estado.

No es la primera vez que California actualiza sus licencias. Según CBS News, la última modificación en las medidas de seguridad ocurrió en 2010, mientras que el cambio visual más reciente se dio en 2018 con la implementación de la REAL ID. Ahora, el nuevo modelo busca dar un paso más en la protección contra fraudes y falsificaciones.

El DMV presentó en California un nuevo diseño para las licencias de conducir y tarjetas de identificación. | Crédito: DMV

Ante esta actualización, surge una duda inevitable para millones de conductores y residentes: ¿qué pasa con las licencias y tarjetas antiguas que ya tienen en sus manos?

La respuesta es clara: seguirán siendo válidas hasta la fecha de vencimiento que aparece en cada documento. Es decir, no es necesario acudir de inmediato a un centro del DMV para solicitar el reemplazo, a menos que se requiera un trámite por pérdida, daño o actualización de datos. En esos casos, el sistema emitirá directamente la nueva versión.

“Si bien sé que algunos de nuestros clientes querrán la nueva versión de la licencia de conducir, no es necesario reemplazar una licencia o tarjeta de identificación existente hasta que la actual caduque”, enfatizó Gordon.

Por otro lado, el costo de los documentos se mantiene sin cambios: 45 dólares para licencias de conducir y 39 dólares para tarjetas de identificación. El DMV recordó además que los clientes pueden aprovechar los servicios en línea y el Asesor de Servicios en su portal oficial para realizar renovaciones o conocer las opciones de trámite sin necesidad de acudir a una oficina.

What’s the difference between your current ID and the new card design?



Here’s everything you need to know about the new design for California driver’s licenses and ID cards. 🚗 pic.twitter.com/MsdFQxE0dD — CA DMV (@CA_DMV) October 1, 2025