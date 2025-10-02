El Senado de Estados Unidos volvió a fracasar en su intento de levantar el cierre parcial del Gobierno federal, iniciado la medianoche del 30 de septiembre, luego de que demócratas y republicanos rechazaran dos propuestas presupuestarias.

El desacuerdo entre los partidos ha paralizado servicios no esenciales, afectando a unos 750 mil empleados federales suspendidos, mientras la Casa Blanca advierte sobre despidos inminentes.

El presidente Donald Trump, junto al vicepresidente JD Vance y la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, culparon a los demócratas por el cierre, alegando que priorizan beneficios de salud para inmigrantes.

Los demócratas, por su parte, exigieron renovar subsidios del programa denominado Obamacare y revertir recortes de salud aplicados en la ley presupuestaria de Trump.

En tanto, Wall Street sigue optimista, pero las tensiones y las amenazas de despidos masivos incrementan la incertidumbre.

El medio norteamericano The New York Times informó que el cierre podría usarse para recortar la fuerza laboral federal de forma permanente, a pesar de demandas sindicales por la falta de base legal para despidos masivos.

¿La Casa Blanca se burla de la situación?

En medio de la crisis, la Casa Blanca publicó en su cuenta en la red social X un mensaje irónico, burlándose de la situación y compartiendo memes sobre líderes demócratas como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries.

El demócrata Jeffries criticó el video, calificándolo de “racista y falso”, y desafió a Trump a encarar el tema personalmente.

Every day Democrats keep the government shut down, the sombrero gets 10x bigger. 🪇



DEMOCRAT SHUTDOWN™️ pic.twitter.com/WzfsvlgTDm — The White House (@WhiteHouse) October 1, 2025

“Cuando regrese a la Casa Blanca, dímelo en la cara”, expresó en una entrevista.

Elaborado con información de EFE.