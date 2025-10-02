Cierre del Gobierno en Estados Unidos: Fracasaron intentos de levantar la emergencia. Foto: Getty Images
Cierre del Gobierno en Estados Unidos: Fracasaron intentos de levantar la emergencia. Foto: Getty Images
El volvió a fracasar en su intento de levantar el , iniciado la medianoche del 30 de septiembre, luego de que demócratas y republicanos rechazaran dos propuestas presupuestarias.

El ha paralizado servicios no esenciales, afectando a unos 750 mil empleados federales suspendidos, mientras la Casa Blanca advierte sobre despidos inminentes.

El , junto al vicepresidente JD Vance y la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, culparon a los demócratas por el cierre, alegando que priorizan beneficios de salud para inmigrantes.

Los demócratas, por su parte, exigieron renovar subsidios del programa denominado Obamacare y revertir recortes de salud aplicados en la ley presupuestaria de Trump.

En tanto, Wall Street sigue optimista, pero las tensiones y las amenazas de despidos masivos incrementan la incertidumbre.

El medio norteamericano The New York Times informó que el cierre podría usarse para recortar la fuerza laboral federal de forma permanente, a pesar de demandas sindicales por la falta de base legal para despidos masivos.

¿La Casa Blanca se burla de la situación?

En , la Casa Blanca publicó en su cuenta en la red social X un mensaje irónico, burlándose de la situación y compartiendo memes sobre líderes demócratas como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries.

El demócrata Jeffries criticó el video, calificándolo de “racista y falso”, y desafió a Trump a encarar el tema personalmente.

“Cuando regrese a la Casa Blanca, dímelo en la cara”, expresó en una entrevista.

Elaborado con información de EFE.

El Centro de Visitantes del Capitolio de los Estados Unidos permanece cerrado al público el primer día del cierre del Gobierno estadounidense en Washington D. C., el 1 de octubre de 2025. Foto: AFP
El Centro de Visitantes del Capitolio de los Estados Unidos permanece cerrado al público el primer día del cierre del Gobierno estadounidense en Washington D. C., el 1 de octubre de 2025. Foto: AFP

