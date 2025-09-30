Visa americana. (Foto: iStock)
Visa americana.
Esta mañana se confirmó queHasta hoy, el precio para la visa de turismo (B-1 y B-2) o estudiante (J-1) es de US$ 185 en Perú, pero ello cambiara a partir de mañana.

Este incremento se debe a la denominada “Gran Hermosa Ley” (One Big Beautiful Bill) la cual impone el alza de los precios de tarifas migratorias, así como recortes que afectarán a millones de inmigrantes.

La normativa añade una tasa obligatoria por concepto de “integridad de visa” por un valor de US$ 250 adicionales al costo que se efectúa regularmente al postular para un visado, ya sea de turismo, estudios o trabajo, entre otros.

Cabe mencionar que, si bien el costo para la o estudiante (J-1) sería de US$ 435 en Perú, en el caso de estudiantes y visitantes de intercambio, sobre todos los que realicen el programa Work and Travel, deberán también tener en cuenta también el pago del Sevis, lo cual encarecería su solicitud.

El incremento del precio en las visas se produce coincidentemente a poco de que inicie el Mundial de Fútbol de la FIFA, el cual inicia a mediados del próximo año y Estados Unidos será una de las sedes elegidas.

