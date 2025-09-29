La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, reconoció este lunes que las relaciones con Estados Unidos “están tensas” tras la revocatoria del visado de ese país al presidente Gustavo Petro y anunció que ella misma renunciará a su visa “en solidaridad” con el mandatario.

“Evidentemente las relaciones están tensas porque estamos hablando claro y alto que no podemos mirar para otro lado frente al genocidio que está ocurriendo en Gaza”, dijo la canciller en una rueda de prensa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa del presidente izquierdista por supuestos “actos imprudentes e incendiarios” durante una protesta en Nueva York contra la ofensiva militar israelí en Gaza, tras participar en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

El gobierno de Trump rechazó que Petro llamara “a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia” ante los manifestantes.

En respuesta a la decisión y en “solidaridad con el presidente”, la canciller Villavicencio anunció su renuncia “irrevocable” al visado estadounidense.

🇨🇴 Como ministra de Relaciones Exteriores he decidido renunciar al visado estadounidense.

Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia.

Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta.#Soberanía #Colombia — Yolanda Villavicencio Mapy (@ryvillavicencio) September 29, 2025

“Sentimos que es una retaliación (castigo) frente a las manifestaciones de defensa del Derecho Internacional Humanitario por denunciar el genocidio en Gaza”, agregó Villavicencio sobre la retirada del visado del mandatario colombiano, un firme defensor de la causa palestina y crítico de Israel, con quien rompió relaciones en mayo de 2024 a raíz de la guerra.

“Él lo que hizo fue llamar al pacifismo”, dijo la jefa de la diplomacia colombiana en una rueda de prensa.

“Si por ser un pacifista le quitan la visa, pues muchos (...) también lo somos y renunciamos a ese documento”, agregó Villavicencio, que defendió su decisión como un “acto de dignidad”.

Según la canciller, cada vez más países entienden que lo que Colombia quiere es “tener un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, con la paz y con la diplomacia multilateral como herramientas esenciales para superar los conflictos, las controversias que hay y que aún puedan existir a nivel internacional”.

Más ministros renunciarían a visa

En la misma línea el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que “es posible” que se presenten más renuncias a la visa estadounidense dentro del gabinete, en “solidaridad” con Petro.

El mismo Benedetti ha dicho en el pasado que Estados Unidos le quitó la visa en dos ocasiones.

Petro, un acérrimo crítico del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu a quien tacha de “genocida”, hizo un llamado a “las naciones del mundo” a aportar soldados para un ejército “más grande que el de Estados Unidos” para defender a los palestinos.

Imagen facilitada por la Presidencia de Colombia muestra al presidente Gustavo Petro (centro) participando en una manifestación a favor de Palestina frente a la sede de la ONU en Nueva York, el 26 de septiembre de 2025. El Departamento de Estado de EE.UU. anunció que revocaría la visa del presidente colombiano de izquierda, Gustavo Petro, quien regresó a Bogotá el sábado tras ser acusado de "acciones incendiarias" durante una protesta callejera a favor de Palestina en Nueva York. (Foto: Presidencia de Colombia/AFP)

También propuso abrir una “lista de voluntarios colombianos” y aseguró que él mismo se enlistaría.

En 2024, el mandatario colombiano rompió relaciones con Israel por su ofensiva en Gaza, desatada en represalia por los ataques del movimiento islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.

Petro y Trump, contrapuestos ideológicamente, mantienen una relación tensa por desacuerdos en temas como la deportación de migrantes, los aranceles estadounidenses y el enfoque del presidente estadounidense sobre la lucha antidrogas.

A mediados de septiembre, el gobierno estadounidense retiró a Colombia la certificación como aliado en su estrategia antinarcóticos, pero por ahora mantiene su multimillonaria ayuda económica y cooperación militar para combatir al narcotráfico en el principal país productor de cocaína en el mundo, según la ONU.

Elaborado con información de AFP y EFE