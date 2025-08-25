Visas. (Foto: Freepik)
Visas. (Foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Laen el Perú informó que, a partir del 2 de setiembre del 2025, todos los solicitantes de de no inmigrante deberán asistir a una entrevista presencial con un oficial consular, sin excepción por edad.

A través de su cuenta oficial de X, la entidad diplomática con sede en Lima precisa que esta medida alcanza incluso a menores de 14 años y mayores de 79 años.

De acuerdo con el anuncio, las únicas categorías exentas de la entrevista serán las visas diplomáticas u oficiales, como las A-1, A-2, C-3 (con excepciones), G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1.

Asimismo, podrán evitar la entrevista quienes soliciten la renovación de una visa B-1/B-2 hasta 12 meses después del vencimiento, siempre que la visa anterior haya sido obtenida con más de 18 años y con validez completa.

LEA TAMBIÉN: Exoneran del requisito de visa de negocios a los nacionales de Singapur

No obstante, la embajada precisó que los oficiales consulares podrán requerir entrevistas presenciales en cualquier caso, en caso así lo consideren necesario.

Quienes desean obtener más información, pueden visitar la página

Conoce qué tipo de visas pueden estar exoneradas de la entrevista

  • Visas A-1, A-2 y C-3 (con excepciones):
  • A-1: para jefes de Estado, ministros, embajadores y diplomáticos de alto rango, junto a sus familiares directos.
  • A-2: para otros funcionarios de gobiernos extranjeros, personal de embajadas y delegaciones oficiales.
  • C-3: tránsito diplomático para funcionarios extranjeros y sus familias en conexión hacia un tercer país.
  • Visas G-1 a G-4: dirigidas a representantes y funcionarios de organismos internacionales como la ONU, OEA, Banco Mundial, FMI, entre otros, así como sus familiares directos.
  • Visas NATO 1-6: para representantes, personal administrativo, militares y expertos vinculados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
  • Visa TECRO E-1: categoría especial otorgada a funcionarios y empleados de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi (TECRO) y de la Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipéi (TECO), que representan a Taiwán en EE.UU.

¿Qué pasos seguir para obtener una visa?

La embajada recuerda que el procedimiento comienza en su :

  • 1. Determinar el tipo de visa que corresponde.
  • 2. Completar en línea el formulario DS-160.
  • 3. Seguir las instrucciones para coordinar una cita en la sección consular.
  • 4. Presentarse a la entrevista.
  • 5. Revisar el estatus de la solicitud y la entrega de la visa en la misma plataforma.

TE PUEDE INTERESAR

Camioneros inmigrantes en EEUU temen más restricciones tras suspensión de visas de Trump
EE.UU. verifica a más de 55 millones de personas con visas válidas, ¿qué infracciones busca para anularlas?
Exención de visas a EE.UU.: adolescente chileno será deportado por “abusar” del programa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.