Haití, el país más pobre de América, se encuentra bajo el control de bandas fuertemente armadas que no han hecho más que ganar poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021.
Apenas horas después de que la administración Trump impulsara una “fuerza internacional de represión de las bandas” a través de las Naciones Unidas para estabilizar Haití, los legisladores estadounidenses destruyeron la última industria estable del país.

