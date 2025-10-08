Claudia Sheinbaum. (Foto: EFE)
Claudia Sheinbaum. (Foto: EFE)
Tras las declaraciones del presidente estadounidense, en lugar de la actual estructura entre los tres países, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este miércoles que el tratado comercial «es ley» en las tres naciones, por lo que «cualquier cambio implicaría una revisión profunda».

«El T-MEC es ley en Canadá, en Estados Unidos y en México (…) si quisiera cambiarse tendría que hacerse una revisión muy profunda», dijo Sheinbaum en su conferencia diaria en Ciudad de México.

« Es decir, no necesariamente todas tienen que ser trilaterales», explicó la mandataria.

Reuniones bilaterales en el T-MEC

El martes, Trump se reunió con el mandatario canadiense, Mark Carney, en la Casa Blanca para tratar acuerdos comerciales y arancelarios, donde abrió la puerta a sustituir el T-MEC con acuerdos bilaterales entre los tres países.

«Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales», indicó Trump al ser preguntado sobre si estaba comprometido a renovar el acuerdo.

Agregó que no tenía ninguna preferencia sobre la estructura de acuerdos comerciales entre las tres economías norteamericanas.«Quiero llegar al mejor acuerdo para este país y también, en gran medida, con Canadá en mi mente», añadió Trump.

La presidenta mexicana dijo que en el tema comercial «la situación es que el Gobierno de Estados Unidos tiene una posición distinta ahora respecto a una serie de sectores».

«En el caso de la automotriz o el acero estamos todavía en revisión, pero la mayor parte del tratado se está respetando y creemos que nos va a ir bien, somos optimistas», aseguró.

Plazo para revisión del T-MEC hasta noviembre

Asimismo, Sheinbaum recordó que «el plazo es hasta noviembre, si recuerdan la publicación del presidente Trump dijo tres meses o más, lo dejó abierto, pero hay mucha comunicación entre los secretario.

El tratado comercial de Norteamérica, que negoció Trump (2017-2021) en su primer mandato, tiene que ser revisado en 2026 por los tres países.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de este año, destacados políticos canadienses sugirieron la idea de abandonar el T-MEC y negociar de forma bilateral con EE.UU. un acuerdo comercial que no incluyese a México, por considerar que el país latinoamericano era fuente de los problemas la economía de la región.

