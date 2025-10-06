El T-MEC está bajo presión. El 16 de septiembre, México y Estados Unidos iniciaron consultas previas a la primera revisión formal del acuerdo, que comenzará el 1 de julio de 2026. (Foto: AFP)
México y Canadá fueron los primeros países a los que Donald Trump amenazó con aranceles cuando regresó a la Casa Blanca en enero. Diez meses después, ambos disfrutan de un tipo arancelario global estimado inferior al 10%, según Capital Economics, una consultora con sede en Londres, muy por debajo de la media mundial del 17%.

