El oro alcanzó, por primera vez en la historia, los 4 mil dólares la onza, impulsado por compras masivas de los bancos centrales, la debilidad del dólar y el contexto geopolítico actual.

A inicios de octubre, el oro ha subido más del 46%, convirtiendo el 2025 en su mejor año desde 1979, y acaba de romper su último récord cerca de los 3900 dólares. Según lo reportado, solo en septiembre subió casi un 12%.

El director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, Nicolás López, explicó que el oro se revalúa fuertemente gracias a los bancos centrales, sobre todo de países emergentes que intentan reducir dólares en sus reservas.

Para el director de inversiones en Mutualidad de la Abogacía, Pedro del Pozo, consideró que la subida refleja el temor a guerras arancelarias, así como los conflictos en Ucrania y Gaza.

Asimismo, analistas del Bank of America han elevado el precio objetivo del oro a 4 mil dólares por la presión inflacionaria, tensiones geopolíticas y el déficit estructural de Estados Unidos.

Por su parte, expertos del Deutsche Bank también ve probable que el oro siga en alza, impulsado por la demanda oficial firme y la debilidad del dólar el cual, precisaron, comenzó a perder su atractivo para los inversores.

En tanto, analistas de Julius Baer estudiaron si el oro tiene límite en su valoración y concluyeron que este metal y la plata facilitaron su ascenso tras el recorte de tipos de la Reserva Federal.

“Parecen estar totalmente centrados en las perspectivas de crecimiento y la política monetaria de Estados Unidos. Las expectativas de nuevos recortes de tipos se han convertido en un factor clave del rendimiento de los precios, impulsando la demanda de oro y plata”, precisaron.

Elaborado con información de EFE.