El oro llega por primera vez en su historia los 4 mil dólares por onza: ¿Por qué ocurre? Photographer: Luke MacGregor/Bloomberg
El oro llega por primera vez en su historia los 4 mil dólares por onza: ¿Por qué ocurre? Photographer: Luke MacGregor/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

alcanzó, por primera vez en la historia, los 4 mil dólares la onza, impulsado por compras masivas de , la debilidad del dólar y el contexto geopolítico actual.

A inicios de octubre, ha subido más del 46%, convirtiendo el 2025 en su mejor año desde 1979, y acaba de romper su último récord cerca de los 3900 dólares. Según lo reportado, solo en septiembre subió casi un 12%.

El director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, Nicolás López, explicó que se revalúa fuertemente gracias a los bancos centrales, sobre todo de países emergentes que intentan reducir dólares en sus reservas.

LEA TAMBIÉN: Crece la demanda de créditos con empeño de joyas de oro, ¿cuánto se puede recibir?

Para el director de inversiones en Mutualidad de la Abogacía, Pedro del Pozo, consideró que la subida refleja el temor a guerras arancelarias, así como los conflictos en Ucrania y Gaza.

Asimismo, analistas del han elevado el a 4 mil dólares por la presión inflacionaria, tensiones geopolíticas y el déficit estructural de Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN: Oro revalida máximos tras el cierre parcial del Gobierno en EE.UU., ¿a cuánto subió?

Por su parte, expertos del Deutsche Bank también ve probable que siga en alza, impulsado por la demanda oficial firme y la debilidad del dólar el cual, precisaron, comenzó a perder su atractivo para los inversores.

En tanto, analistas de Julius Baer estudiaron si el oro tiene límite en su valoración y concluyeron que este metal y la plata facilitaron su ascenso tras el recorte de tipos de la Reserva Federal.

LEA TAMBIÉN: Comprador clave de oro peruano: Incentivos fiscales y legales dan una perspectiva a largo plazo

“Parecen estar totalmente centrados en las perspectivas de crecimiento y la política monetaria de Estados Unidos. Las expectativas de nuevos recortes de tipos se han convertido en un factor clave del rendimiento de los precios, impulsando y plata”, precisaron.

Elaborado con información de EFE.

Analistas del Bank of America han elevado el precio objetivo del oro a 4 mil dólares debido a la presión inflacionaria, tensiones geopolíticas y el déficit estructural de Estados Unidos. (Foto: Adex)
Analistas del Bank of America han elevado el precio objetivo del oro a 4 mil dólares debido a la presión inflacionaria, tensiones geopolíticas y el déficit estructural de Estados Unidos. (Foto: Adex)

TE PUEDE INTERESAR

Perú sube 5 puestos como exportador mundial de oro, pero aún no llega al top 10
¿Cuál es la acción “más bonita” de la Bolsa de Lima según Credicorp?
Maduro: EE.UU. buscar imponer un “gobierno títere” para robar los recursos de Venezuela

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.