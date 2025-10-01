El precio del oro ha revalidado durante la madrugada de este miércoles nuevos máximos históricos, por encima de los US$ 3,875, después de que se haya activado el cierre del Gobierno Federal de EE.UU. que, por el momento, afecta a servicios no esenciales pero que podría comprometer otras funciones.

A las 4:09 horas de este miércoles (2:09 GMY) el precio del oro ha tocado ese récord en los US$ 3,875.53, aunque poco después cotizaba por debajo de ese nivel, en los US$ 3,868.48.

En el acumulado del año, el oro se revaloriza más del 45%, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

Los expertos han atribuido el nuevo máximo del oro al nerviosismo que ha provocado en el mercado el hecho de que republicanos y demócratas no hayan podido alcanzado un acuerdo sobre el presupuesto federal antes de la fecha límite fijada para este miércoles, lo que ha activado un cierre del Gobierno de Estados Unidos.

Dicho cierre, por el momento, afecta a servicios no esenciales, pero podría comprometer otras funciones de la Administración Central si se prolonga el bloqueo legislativo.

Los dos partidos tenían hasta las 23.59 del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a las agencias del Gobierno.