El lingote subió hasta 1.6% para llegar a un máximo histórico de US$ 3,819.81 la onza —superando el pico registrado el martes pasado— tras encadenar seis semanas consecutivas de avances.

La plata aumentó hasta 2.4%, mientras que el platino y el paladio también repuntaron con fuerza, sostenidos por la persistente escasez de oferta en el mercado y los flujos hacia fondos cotizados respaldados por los metales.

El dólar cayó a la espera de novedades antes de la reunión entre líderes del Congreso de EE.UU. y el presidente Donald Trump el lunes, un día antes de que expire la financiación federal si no se llega a un acuerdo sobre un proyecto de ley de gasto a corto plazo.

Un cierre amenazaría la publicación de datos clave, incluido el informe de empleo del viernes, que los economistas prevén mostrará un crecimiento moderado en septiembre. Un dólar más débil abarata los metales preciosos para la mayoría de los compradores.

La demanda de los fondos en bolsa impulsa el precio del oro.

Datos laborales más débiles reforzarían el caso de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en su próxima decisión de octubre, lo que haría más atractivos a los metales preciosos.

Aun así, persiste un alto grado de incertidumbre sobre el rumbo del ciclo de bajas de la Fed, con funcionarios que han expresado visiones divergentes sobre la política monetaria, mientras algunos datos económicos resultaron más sólidos de lo previsto.

Los operadores también evalúan las amenazas a la independencia del banco central, después de que los abogados de la gobernadora Lisa Cook instaron el jueves a la Corte Suprema a permitirle continuar en su cargo mientras combate el intento de Trump de destituirla.

El oro no parece sobrevaluado en relación con el dólar y los bonos del Tesoro, que “debería incorporar cierto nivel de prima vinculada a la Fed, dada la naturaleza del riesgo de una posible pérdida de independencia del banco central”, escribieron los estrategas de Barclays Plc. Themistoklis Fiotakis y Lefteris Farmakis el domingo. “Esto lo convierte en una sorprendente cobertura de valor”.

El oro ha subido 45% este año, marcando récords sucesivos gracias a la fuerte demanda de los bancos centrales y a la reanudación de los recortes de tasas por parte de la Fed.

Los precios se encaminan a cerrar la próxima semana su tercer trimestre consecutivo al alza, con las tenencias en fondos respaldados por oro en su nivel más alto desde 2022. Bancos como Goldman Sachs Group Inc. y Deutsche Bank AG han dicho que esperan que el repunte continúe.

Mientras tanto, otros metales preciosos han enfrentado una escasez sin precedentes este año, lo que agrava la preocupación por las menguantes existencias disponibles en Londres, en un contexto de déficits de oferta que se arrastran desde hace años.

Las tasas de arrendamiento —que reflejan el costo de pedir prestado metal a corto plazo— de la plata, el platino y el paladio se han disparado muy por encima de sus niveles normales cercanos a cero.

Las nuevas preocupaciones de que los metales del grupo del platino puedan ser incluidos en la investigación de la Sección 232 de Trump sobre minerales críticos han exacerbado la escasez del mercado, según analistas de Citigroup Inc. encabezados por Max Layton .

Las tasas de arrendamiento del platino, paladio y plata siguen siendo elevadas | Los mercados han experimentado una escasez persistente este año.

El banco considera que aumentan las probabilidades de que el paladio quede sujeto a posibles aranceles de importación en Estados Unidos, a la espera de la revisión que se espera para octubre, de acuerdo con una nota fechada el 19 de septiembre.

El oro al contado subía 1.3% a US$ 3,807.62 la onza a las 10:56 en Londres. El Bloomberg Dollar Spot Index bajaba 0.2%.

La plata saltó el lunes a su nivel más alto desde 2011 tras superar los US$ 45 la onza la semana pasada por primera vez en 14 años, y se negociaba con un alza de 1.8% a US$ 46.90 la onza.

El platino subió 1.9% y se ubicó por encima de US$ 1,600 la onza por primera vez desde 2013, mientras que el paladio avanzó hasta 2.9% a su nivel más alto desde julio.