El lingote subió hasta 1.6% para llegar a un máximo histórico de US$ 3,819.81 la onza. Foto: Luke MacGregor/Bloomberg
El oro alcanzó un récord por encima de US$ 3,800 la onza, impulsado por la debilidad del dólar y la posibilidad de un cierre del gobierno de Estados Unidos.

