Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), saludó y elogió el papel de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tras casi dos décadas en el cargo.

Dicho reconocimiento se dio en la clausura de Perumin 37, donde se proyectó una carta firmada por Powell, donde felicitó a Velarde Flores por su trayectoria en el BCRP y su rol en la preservación del orden económico.

“He valorado su experiencia y su firme liderazgo en el Perú y como parte de la comunidad de banqueros centrales. La Reserva Federal ha apreciado una relación muy colaborativa y le felicito, en particular, por su inquebrantable compromiso con el servicio público y la estabilidad económica”, rezó el documento.

Tras el acto, Julio Velarde se dirigió a la audiencia de Perumin 37 y resaltó la importancia de la autonomía institucional para la economía.

“La independencia ha quedado como indispensable si queremos mantener la inflación baja. La tentación convencional siempre va a ser tratar de obtener réditos en el corto plazo con costos que van a notarse después”, acotó.