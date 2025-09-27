El presidente del BCRP, Julio Velarde, recordó la importancia de la autonomía institucional. Powell, destacó su rol entre banqueros centrles. Foto: GEC / agencias - Composición: Gestión
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

saludó y elogió el papel de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tras casi dos décadas en el cargo.

Dicho reconocimiento se dio en la clausura de Perumin 37, donde se proyectó una carta firmada por Powell, donde

“He valorado su experiencia y su firme liderazgo en el Perú y como parte de la comunidad de banqueros centrales. La Reserva Federal ha apreciado una relación muy colaborativa y le felicito, en particular, por su inquebrantable compromiso con el servicio público y la estabilidad económica”, rezó el documento.

Tras el acto,

“La independencia ha quedado como indispensable si queremos mantener la inflación baja. La tentación convencional siempre va a ser tratar de obtener réditos en el corto plazo con costos que van a notarse después”, acotó.

