Gestión de Julio Velarde culmina en julio del 2026, ¿continuará o no en el cargo? (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El futuro del , tras la culminación de su actual gestión en julio del 2026 -al término del periodo de gobierno actual- aún no es del todo claro.

Durante la presentación del , el jefe de la entidad monetaria fue consultado sobre su posible continuidad al frente del BCRP. Velarde no descartó evaluar la hipotética propuesta de mantenerse como presidente del banco central.

“El que designa es el presidente (de la República). No creo que me designe el nuevo presidente, pero si lo hiciera obviamente por cortesía al menos tendría que pensarlo. Pero no, no depende de mí en absoluto (la designación). Si me pregunta ahora, diría que no, si me pregunta en dos semanas diría tal vez, no sé. No depende de mí y no estoy con ningún deseo de buscarlo tampoco”, comentó.

. En este sentido, señaló que si tuviera que elegir a alguien que pudiera asumir la labor inmediatamente, ya ha evaluado personas que podrían desempeñar esa función.

“Si tuviera que elegir a alguien (como sucesor) tendría que ser alguien del banco central. No descarto que sea alguien de fuera, pero primero miraría a la izquierda o la derecha (haciendo referencia a los funcionarios sentados a su lado)”, dijo.

Incluso, mencionó la existencia de potenciales candidatos, indicando que conoce al menos cuatro nombres para la sucesión, dos de ellos externos y dos internos a la institución.

Aunque la prensa consultó si los perfiles que mencionó se referían a Paul Castillo, actual gerente general del BCRP, o Adrian Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, Velarde prefirió no nombrar públicamente a los candidatos.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

