Según las proyecciones del ministerio, la economía peruana crecería, en un escenario pesimista, 3.1% en 2025, mientras que en el escenario optimista sería de 3.5%. (Imagen: Andina).
, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con ello, acumulado a ese mes, el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó 3.35%. ¿Qué pasó en agosto?

Según el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, en agosto se perdería algo de velocidad, pero está convencido de que la dinámica del segundo semestre les permitirá crecer en el año 3.5% (el escenario optimista).

En agosto, la economía peruana habría crecido entre 2.7% y 3%, pero “seguimos apostando que en el segundo semestre se consolide (el crecimiento)”, comentó.

A consideración del ministro del MEF, no hay “una nube gris que nos lleve a pensar en el escenario pesimista”. Según las proyecciones del ministerio, la economía peruana crecería, en un escenario pesimista, 3.1%, mientras que en el escenario optimista sería de 3.5%.

Para el 2026, se estima un incremento del PBI de 3.2%: “Esto no nos puede dejar tranquilos”. “Tenemos que pensar en reactivar la economía, pero debemos recuperar las tasas del 5% que tuvimos entre 2007 - 2008 y 2014″, recalcó.

