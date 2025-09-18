El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, dijo que las medidas se centrarán en la agilización de trámites en áreas clave como los temas ambientales, arqueológicos y municipales. (Imagen: Andina)
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, dijo que las medidas se centrarán en la agilización de trámites en áreas clave como los temas ambientales, arqueológicos y municipales. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Tras anunciarse en junio, el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un nuevo pedido de facultades legislativas que posteriormente será enviado al Congreso. Dentro de esta solicitud se incluirán dos decretos legislativos vinculados a la simplificación de procedimientos, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

TE PUEDE INTERESAR

MEF apunta a que octavo retiro de AFP sea responsable pero 8.6 millones quedarán sin pensión
MEF: La “ola antiminera” se ha reducido en Cajamarca y el resto del Perú
MEF sobre proyecto para que trabajadores CAS cuenten con CTS: No tendrá impacto fiscal
MEF respalda “ley marco” para Zonas Económicas Especiales: los puertos en la mira

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.