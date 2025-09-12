Madrid.- En el día de cierre del inPerú 2025, que se realiza en Europa con la presencia de Gestión, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, se mostró bastante optimista respecto al futuro del país en torno a los proyectos mineros.

Según la cabeza del MEF, la oposición a la minería en varias regiones del país se ha reducido notablemente en los últimos años y se espera que “tres grandes proyectos” se anuncien a fin del 2025, aunque no reveló de cuáles se trataría.

“Afortunadamente esta ola antiminera ha bajado notablemente. Estuve en la zona que era la más convulsionada hace unas semanas, que es una región llamada Cajamarca. Hemos tenido una recepción muy positiva”, dijo ante inversionistas españoles en un auditorio de la Ciudad Santander, de propiedad del banco del mismo nombre.

Sobre este departamento en particular, Pérez Reyes comentó que los cajamarquinos han entendido que sin la minería su región no podrá crecer, lo que se ve reflejado en los datos de los años previos. “Antes se peleaban por la minería, pero su crecimiento se acható notablemente, ahora están convencidos de que ese es el camino”, precisó.

Recordó también se que trata de la segunda zona más exportadora de cobre del Perú, por lo que, de avanzar con la cartera de proyectos mineros que se tiene actualmente en el país, podrían presentarse importantes ventajas y desarrollo en los próximos 10 años.

Por ejemplo, recordó que el Gobierno trabaja en el impulso del Tren Andahuaylas-Marcona, que ya está encargado a ProInversión para que sea estructurado. Este ferrocarril será de corte minero totalmente.

“Hará que aparezca otra actividad minera, en donde hoy no somos muy grandes, el hierro. Este mineral requiere de costos de transporte muy bajos para ser viable”, agregó. Con ello, anticipó, Perú podría empezar a figurar en los rankings mundiales de producción de hierro. Actualmente, Perú ya ocupa posiciones relevantes en los “top 10” de plata, cobre, molibdeno y zinc, entre otros.

Vale recordar que ayer, también en inPerú, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), también se pronunció en torno al potencial minero no explotado del país, aunque con un análisis relativamente distinto.

“Tenemos una cartera amplia de proyectos, pero son más los medianos que antes. Lógicamente queremos que grandes proyectos aparezcan en el horizonte. Algo que me recuerdan mineros importantes es que en el Perú casi todos los yacimientos afloran. No es como en otros países que tienen que buscar a 600 metros por debajo del suelo. Aquí están casi en la superficie”, destacó Velarde.

También refirió que si bien el BCRP anticipa que la inversión minera (7.3%) crezca más que la inversión privada total (5%) este año, la minería metálica sería el sector productivo que menos crecería entre todos (0.3%). La cartera oficial del Ministerio de Energía y Minas (Minem) aborda 67 proyectos por una inversión acumulada de US$ 64 mil millones.