Después de dos años de incumplir las reglas fiscales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) intenta que este año, finalmente, no haya cambios en el “techo” del déficit fiscal y se cumpla el límite actual (2.2% del Producto Bruto Interno).

En términos sencillos, el déficit fiscal es el saldo negativo entre los ingresos y los gastos del Gobierno, y se expresa habitualmente como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PBI) para tener un mejor contexto económico.

Aunque inicialmente Raúl Pérez Reyes, ministro del sector, había propuesto ajustar la meta para este año, incluso hasta 2.8% del PBI, decidió retroceder y mantener la regla.

La data preliminar en agosto mostró que el déficit fiscal se ubicó en 2.4% del PBI, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Déficit fiscal. Fuente: BCRP

En este contexto, Pérez Reyes señaló ante empresas peruanas y chinas que para septiembre el déficit fiscal sería 2.3% del PBI en septiembre, acercándose cada vez más al “techo” establecido.