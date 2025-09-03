En este año, el gasto tributario potencial ascenderá a los S/ 24,010 millones, un incremento de S/ 156 millones respecto a su año previo. | Fuente: Andina
En este año, el gasto tributario potencial ascenderá a los S/ 24,010 millones, un incremento de S/ 156 millones respecto a su año previo. | Fuente: Andina
Las finanzas públicas vienen en un complicado momento desde hace unos años y la gestión de Dina Boluarte podría dejar como herencia incluso un tercer incumplimiento consecutivo de la regla de déficit fiscal, lo cual -ya han advertido distintos analistas- arriesgaría el grado de inversión.

