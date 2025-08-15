Luego que en 2024 el incumplimiento de pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzara los S/ 34 mil millones, en los últimos meses la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) viene evaluando una serie de medidas para cerrar brechas de recaudación.

Al igual que ocurrió con la llamada "tasa Netflix“, que aplica un 18% de IGV a los servicios de streaming, la gestión de la entidad viene poniendo bajo la lupa segmentos que, aunque ya mueven millones, no estarían tributando.

“Si hubiésemos recaudado esos S/ 34 mil millones, podríamos haber multiplicado por 13 el presupuesto para luchar contra la desnutrición crónica infantil, dar ocho veces más presupuesto para el saneamiento rural urbano, construir 35 hospitales”, dijo la superintendenta nacional de Sunat, Marilú Llerena

¿Impuesto a compras de plataformas como Temu y Aliexpress?

Hace unos meses la Sunat anunció que estaban analizando las “compras hormiga” realizadas a través de las plataformas de comercio electrónico con entrega rápida como Temu, Amazon y Aliexpress. Esto luego que en el 2024 las declaraciones de aduanas de estas compras crecieran 144%, sumando US$ 382 millones.

Ante esta situación, el ente recaudador teme que los compradores estén importando productos en pequeñas cantidades para venderlos sin pagar impuestos. Como se recuerda, los peruanos pueden importar hasta US$ 200 sin pagar impuestos, siempre que se trate de compras para uso personal .

Previamente los datos de la Sunat advertían que en 2023 se registraron 1.8 millones de envíos, aumentando en 2024 a 4.4 millones, y para este año se proyecta que se superen los 7 millones de envíos .

Al respecto, la superintendenta nacional de Sunat señaló que continúan buscando que se establezca el impuesto para igualar las condiciones.

“Los impuestos lo que hacen, además de la propia recaudación, es igualar las condiciones de los productos nacionales como los importados (...) Nosotros en todo lo que es el comercio electrónico estamos trabajando porque ahí hay un impuesto que pagar”, comentó a la prensa en conferencia.

Por el momento, la superintendenta no confirmó que la medida vaya a tener pronto una propuesta concreta ni hay una fecha definida para su aplicación, pero insistió que se mantiene bajo análisis.

Sunat precisó que aún se viene trabajando en este proyecto, en línea con los cambios en el comercio global ante el boom de estas plataformas como Temu y AliExpress.

Criptomonedas también en la mira

Otro segmento en el que se evalúa la aplicación de impuestos, en la actual gestión de Sunat, es el de las criptomonedas. En este caso la idea planteada es gravar de Impuesto a la Renta (IR) a las ganancias por criptomonedas.

Ya durante la anterior gestión, la administración tributaria indicó que se plantearía una modificación a la Ley de Impuesto a la Renta.

En ese sentido, las personas naturales que obtengan ganancias por criptomonedas deberán declararlas como renta de segunda categoría, mientras que las personas jurídicas lo harán en rentas de tercera categoría.

La idea planteada es gravar de Impuesto a la Renta (IR) a las ganancias por criptomonedas.

El “Infocorp” de Sunat

Dentro de su estrategia, la Sunat también viene impulsando un Perfil de Cumplimiento Tributario -también conocido como “Infocorp de Sunat”. Este perfil clasifica a los contribuyentes en niveles desde A (muy alto) hasta E (muy bajo) y define facilidades o restricciones, según el desempeño fiscal.

La idea es incentivar el cumplimiento voluntario y ofrecer facilidades administrativas a quienes mantienen un buen récord. Hasta inicios de marzo, solo un 16% de los contribuyentes estaban calificados como “jalados” en el sistema.

Actualmente, el “Infocorp de Sunat” está en marcha blanca y sin efectos legales. La aplicación plena está prevista para el segundo trimestre de 2026.