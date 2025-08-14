Credicorp realizó el pago total de las Resoluciones de Determinación y de Multa emitidas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), que suman cerca de S/ 1,577.2 millones, según reportó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Sin embargo, seguirá el litigio para revertir la resolución que originó la deuda.

En detalle, la compañía reiteró que seguirá adelante con el proceso judicial para impugnar las resoluciones tributarias notificadas.

El Grupo Crédito -de la que es subsidiaria Credicorp- sostuvo que el pago no implica renunciar a su derecho de defensa y que utilizará la vía judicial para cuestionar los reparos y multas aplicados.

¿Qué dijo la Sunat sobre el pago de Credicorp?

La Superintendente Nacional de Sunat, Marilú Llerena, destacó que el pago que vienen realizando Credicorp y otras empresas permitirá alcanzar la meta de recaudación de S/ 173,000 millones para este año.

“Lo que estamos haciendo en la Sunat es trabajar en el marco de la ley, respetando los procedimientos, dándole oportunidad siempre a los contribuyentes para que sustenten y determinando de una manera técnica y legal”, dijo al ser preguntada por la prensa respecto al caso Credicorp.

La superintendenta de la Sunat, Marilú Llerena, se pronunció sobre el pago que realizó Credicorp. (Imagen: MEF)

En otro momento destacó que la administración tributaria busca acortar los procesos judiciales derivados de reparos tributarios, que suelen prolongarse durante años.

“Lo que estamos procurando es que los casos en los cuales la Sunat determina el pago de los impuestos, se puedan resolver y evitar la litigiosidad, porque muchas veces los litigios pueden durar 5, 10, 15 o 20 años . Este es un caso muy importante“, comentó.

Según datos de la entidad, entre enero y julio ya se habían superado los S/ 100,000 millones en ingresos fiscales, con un crecimiento interanual superior al 12%.

Este resultado se explica por factores como el avance de sectores clave como minería y telecomunicaciones, así como una mayores acciones para recuperar deudas tributarias de gran tamaño.

Cabe añadir que, solo en julio la recaudación tributaria subió a S/ 12,912 millones, aumentando en 7.1% frente al mismo mes del 2024 por el desempeño favorable de la actividad económica de junio ante una mayor demanda interna.