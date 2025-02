El Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Víctor Mejía, anunció que se está evaluando la aplicación del Impuesto a la Renta (IR) a las ganancias por criptomonedas. Se busca regular y gravar estas operaciones.

Mejía indicó que las actividades relacionadas con las criptomonedas requieren de una regulación especial, por lo que plantearán una modificación a la Ley de Impuesto a la Renta.

“Las criptomonedas es una actividad que requiere de una regulación especial. Estamos planteando una modificación de la ley del Impuesto a la Renta para comprender en el pago de tributos a estas criptomonedas”, dijo en RPP.

En ese sentido, explicó que se plantea que las personas naturales que obtengan ganancias por criptomonedas deberán declararlas como renta de segunda categoría , mientras que las personas jurídicas lo harán en rentas de tercera categoría.

A la fecha, según la SBS, las denominadas criptomonedas son activos digitales no regulados, que no tienen la condición de moneda de curso legal ni son respaldadas por bancos centrales. Asimismo, no cumplen plenamente las funciones del dinero como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor.

Diversas autoridades a nivel internacional vienen expresando su preocupación sobre los riesgos y factores especulativos que explican la alta volatilidad de los precios de las criptomonedas, lo cual afecta a los que las adquieren.

Por lo tanto, es importante señalar que las personas que inviertan en monedas virtuales o criptomonedas, sean conscientes de riesgos como la pérdida del valor de su inversión (por la alta volatilidad en su precio y las posibilidades de fraude), así como su posible uso en actividades ilícitas.

La SBS regula a las empresas de criptomonedaspara prevenir que dinero de la corrupción y otros delitos ingrese al mercado formal.