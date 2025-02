El jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Víctor Mejía, señaló que están “evaluando nuevas medidas” sobre este rubro de servicios digitales. Precisamente, analiza que se empiece a aplicar el Impuesto General a las Ventas (IGV), equivalente al 18% del valor del producto. “Se recaudarán mediante una declaración simplificada y pago desde el exterior”, indicó Mejía.

Actualmente, las compras menores de US$ 200 no están afectas al pago de IGV . En detalle, la normativa vigente establece que quienes cuentan con RUC pueden realizar incontables operaciones de importación, mientras que quienes no lo tienen (y deben registrar su DNI) solo tienen un máximo de tres compras al año, explicó Katarzyna Dunin Borkowski, abogada tributarista. “Para adquisiciones menores de US$ 200 no se aplica ni IGV, ni ISC, ni similares”, precisó.

Apliación de IGV inadecuada

Este anuncio llega semanas después de que Mejía indicó a Gestión que las compras en el país por estas plataformas superaron los US$ 380 millones, con un incremento de 144% en las declaraciones de aduanas de adquisiciones. En el 2024, se registraron 4,4 millones y, para este año, se proyecta alcanzar los siete millones. Por este escenario se observó que se estaría usando las importaciones de uso personal para comercio a través de “compras hormiga”.

Si bien los expertos consultados para este informe coincidieron en que este panorama requiere ser abordado, señalaron que la medida que impulsará la Sunat no es la adecuada.

“Hay que revisar el ‘pitufeo’, sí, pero con esta medida ‘justos están pagando por pecadores’ y ese es uno de los grandes problemas del país. Se va a perjudicar la compra de bienes”, analizó Dunin.

Jorge Picón, socio de Picón & Abogados, observó que la Sunat ponga su foco en los “compradores hormiga” con el fin de elevar la recaudación, cuando debería orientarse a atacar la informalidad y la ilegalidad.

“Ahora, con esta idea, me parece raro que se quiera aplicar el IGV a envíos menores, pero en paralelo se tiene a decenas de camiones llenos de oro ilegal que transitan carreteras. No digo que no se pueda gravar, pero se están ‘enfocando en un ratón cuando hay un elefante en la sala’”, indicó.

Ambos especialistas también señalaron que, si se quiere atender el uso fraudulento de las compras de uso personal, la Sunat ya cuenta con los datos para aplicar medidas correctivas, pues para estas importaciones se requieren registros.

“Haría más sentido que la Sunat se enfoque en quienes registran indicios de traer en mayor cantidad y no para uso personal”, comentó Picón.

Asimismo, mencionaron que para que cobre vigencia esta propuesta necesita del visto bueno del Congreso de la República, pues toda norma con implicancias tributarias requiere de una ley.

“Para esta modificación se debe cumplir con el principio de legalidad y no está configurado en la ley, no se puede cobrar. Tendrá que evaluarlo el Congreso”, señaló Dunin.

Se insiste con que compras paguen IGV

No es la primera vez que se propone esta medida. En el marco de la delegación de facultades de mediados del año pasado, el Poder Ejecutivo planteó al Parlamento que se las otorga para efectuar cambios en la ley (29774) de importación de envíos de entrega rápida o equivalentes.

La justificación del Ejecutivo fue que las “compras hormigas”, en un contexto de digitalización económica, venía “desplazando la tributación del IGV que se recauda a través de las importaciones mediante el régimen aduanero de importación”. “Esto, además, crea condiciones de competencia desigual para las empresas peruanas que sí están afectas al pago de IGV y otros tributos”, precisaron en dicho documento.

La Sunat apunta a las "compras hormigas" para impulsar la recaudación tributaria. | Foto: Sunat.

A esto se sumó la recomendación de la OCDE de reducir “las franquicias (minimis) en el suministro internacional de bienes” para evitar afectaciones de los países en su recaudación tributaria.

Como ejemplo, mencionaron que, en la Unión Europea, todas las importaciones de bajo valor están afectas a tributos y que, en países de la región como Ecuador y Chile, “el minimis es de US$ 10 y US$ 30, respectivamente”. “Asimismo, se busca contrarrestar conductas de evasión tributaria que se produce al ingresar por este medio bienes sin el pago de impuestos que son destinados a actividades comerciales”, complementaron.

Como es notorio, sin embargo, el Legislativo no le otorgó facultades al Ejecutivo para realizar modificaciones sobre la tributación de las “compras hormigas”.

Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), recordó que la exoneración del IGV a las compras menores de US$ 200 surgió a partir de que se incluyó en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, hace un par de décadas. Pero aclaró que no hay ninguna obligación internacional de mantenerlo con el resto de países.

LEA TAMBIÉN: Sunat pone bajo la lupa a empresas que contratan freelancers bajo recibos por honorarios

“Lo que se debe haber pensado, entonces en el Congreso, es que si se aplica a un país, debe realizarse con el resto también”, comentó.

Gallardo también refirió que, en diversas ocasiones, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se intentó corregir este escenario, pero fue denegado.

“En medida que es un consumo de uso personal, tiene sentido que se paguen tributos”, indicó. Al respecto, planteó que, al igual que con la “Tasa Netflix”, desde la Sunat se puede habilitar una plataforma digital donde se inscriban las empresas que prestan estos servicios.

Ganancia por cripto pagarían IR

Además de poner la mira sobre las “compras hormigas”, la Sunat señaló que evalúan aplicar el Impuesto a la Renta (IR) a las ganancias por criptomonedas, con cambios en la normativa de rentas de capital.

Picón señaló que, actualmente, la Sunat no tiene un mecanismo al respecto, por lo que el reto es significativo. En tanto, Dunin comentó que no hay claridad sobre cómo podría efectuarse este cobro.

Agregó que en consultas anteriores, desde la Sunat indicaron que se debe analizar “caso por caso” para la aplicación de impuestos en criptomonedas.

“Ahora se quiere poner por norma expresa [la apliación del IR]. Si llegase a publicarse, estaría vigente desde el primero de enero del 2026″, complementó la tributarista.

Congreso busca derogar el cobro de IGV

Desde el Congreso de la República existen propuestas legislativas que buscan derogar la apliación de IGV a las plataformas digitales, lo que se enmarcó como la “Tasa Netflix”.

La primera medida se ingresó en agosto del año pasado por Luis Gustavo Cordero (Somos Perú), mientras que la segunda en octubre por Alejandro Muñante (Renovación Popular). Ambas iniciativas se encuentran en la Comisión de Economía para su respectivo debate.

Picón indicó que, pese a haber estado en contra de su aplicación, observa que “es muy pronto para derogarlo” y que se debe observar su desarrollo en los siguientes meses para posteriormente analizar su eficiencia. “No se puede prender y apagar las luces tan rápidamente”, indicó.

A su turno, Dunin señaló que siempre es un debate la aplicación de impuestos. A propósito de las propuestas de derogación, comentó las preocupaciones deberían estar en que se esclarezcan los mecanismos para la recaudación de impuestos.

