Gino Mori, director comercial de Poken Perú Retail, reportó que la visita a tiendas en centros comerciales y con puerta a calle cayó 2.35% en enero de 2025. Solo en el primer tipo de establecimientos, la contracción fue de 2.73% respecto al mismo mes de 2024.

“Que haya caído frente a un año que fue solo regular (2024) llama la atención. El consumidor podría estar yendo hacia soluciones digitales”, comentó el ejecutivo.

En efecto, consultado por los motivos detrás de la menor visita a tiendas físicas, consideró que la constante expansión del e-commerce y, sobre todo, la creciente presencia local de jugadores globales como Shein estarían modificando las formas de compra de los consumidores peruanos.

“Shein ha abierto su plataforma local, por lo que la presencia del fast fashion en e-commerce está alentando mucho a los peruanos a usar tecnologías que antes no empleaba”, anotó, tras reconocer que los jugadores locales de retail también estarían aprovechando esa tendencia.

De otro lado, indicó que la reducción en las visitas a las tiendas en malls respecto a enero de 2024 respondería a la aparición de nuevos complejos comerciales como KM 40, Puntamar y Parque La Molina. Así, esos establecimientos podrían haber restado visitas a sus competidores cercanos.

Frente al mes previo (diciembre de 2024), mencionó que la caída de las visitas en enero fue bastante alta (44.14%). Si bien admitió que la afluencia tiende a bajar considerablemente tras la campaña navideña, precisó que la reducción tampoco suele ser tan pronunciada.

Los malls con visitas al alza y categorías resilientes

En la revisión de la afluencia en los malls, el reporte de Poken Perú Retail destacó que las tiendas en solo cuatro centros comerciales considerados en el análisis registraron aumentos en visitas. Dichos locales se ubican en Plaza Norte, Real Plaza Salaverry, Real Plaza Chiclayo y Mall Aventura Chiclayo.

Al respecto, Mori explicó que tal aumento respondería a un cambio y/o mejora en el mix comercial, lo cual muchas veces termina atrayendo a más clientes y beneficiando a los diferentes locatarios. Sin embargo, precisó que tal estrategia no siempre da los resultados.

Sobre las categorías de las tiendas con menos visitas, mencionó que las más afectadas fueron moda mujer (-8.2%) y tecnología (-13.4%). En ambos casos, reiteró que la menor afluencia de clientes a los locales podría obedecer a la batalla que los marketplaces como Temy y Shein vienen protagonizando en el mercado local.

Así, la competencia en el canal digital estaría pasando factura a los comercios físicos.

En contraste, las tiendas de productos de belleza y moda hombre elevaron sus visitas en enero de 2025 (2.23% y 3.5%, respectivamente). En el primer caso, recordó que la categoría reafirma la resiliencia mostrada en tiempos inclusive de crisis económica y ahora, con la expansión de tiendas como Aruma, Yanbal y otras en el formato físico, el consumidor está acudiendo a estos comercios.

Y en la categoría de moda hombre, consideró que la apuesta de las marcas de indumentaria formal por colecciones más casuales está impactando positivamente en la atracción de clientes.

“Desde el año pasados vemos que las cadenas como Tiendas Él, Adams, John Holden y otras han presentado más ropa juvenil y casual ante las nuevas tendencias de consumo. En la calle y centros de trabajo, hay cada vez menos hombres con corbata, ahora visten polos con cuello camisero y otras opciones”, anotó.

Perspectivas para el primer trimestre de 2025

Si bien la afluencia de clientes en las tiendas en malls y con puerta a calle en Perú habría caído en enero de 2025, Mori estimó que las visitas podrían repuntar en febrero y marzo. Y es que, en función de las perspectivas de los locatarios y el dinamismo del presente mes, afirmó que hay cierto optimismo.

No obstante, reconoció que el avance tampoco sería muy alto. En el primer semestre, previó que el aumento de visitas sería de apenas 0.6% o 0.7% en el promedio de los malls que ya operaban el año pasado. “En algunos casos, los visitantes estarían yendo a los nuevos malls que no entran en el análisis porque no funcionaban en 2024″, anotó.

FICHA TÉCNICA

Universo: Tiendas en malls y con puerta a calle en Perú.

Tiendas en malls y con puerta a calle en Perú. Muestra: 1,289 locales.

1,289 locales. Puerta a calle: las tiendas consideradas se ubican principalmente en jirón de la Unión, avenida Larco y en distritos como Jesús María, Magdalena y San Borja.

las tiendas consideradas se ubican principalmente en jirón de la Unión, avenida Larco y en distritos como Jesús María, Magdalena y San Borja. Técnica: sistema de registro de visitas.

sistema de registro de visitas. Periodo: enero de 2025.

