Inversión pública registra tres caídas mensuales en solo este año. | Andina
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

La inversión pública, en agosto, ascendió a los S/ 4,429.46 millones, representando una caída de 2.46% respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

