Se trata del segundo resultado negativo consecutivo y el tercero registrado en este año. Anteriormente, marcó retrocesos en mayo, cuando cayó en casi 9%; y en julio, con poco más de -1%.

El avance al cierre de agosto mostró que se gastaron S/ 33,631.77 millones . Pese a estas caídas marcadas, los destacados resultados de enero (+47%) y febrero (17%) permitieron que todavía se tenga un crecimiento de 6.12%.

En detalle, la caída en el octavo mes del año estuvo explicada en un menor desempeño del Gobierno nacional respecto a lo logrado el año pasado. En agosto, ejecutó S/ 1,453.09 millones, sufriendo una caída de más de 12%, equivalente a S/ 199.85 millones menos.

En tanto, a nivel de gobiernos locales se tuvo un crecimiento de casi 5%, alcanzando gastar S/ 1,723.92 millones. Mientras que, entre los regionales, también se tuvo un pequeño aumento de 0.60%, hasta los S/ 1,252.43 millones.

De manera acumulada, al cierre de agosto, el presupuesto de inversión pública general registró un avance de 49.6%. A nivel del Gobierno nacional, se ubica en un 53.9% de un total de S/ 24,934.66 millones.

En este escenario, Gestión identificó que el Gobierno nacional acumuló su segunda caída mensual consecutiva en inversión pública y a doble dígito. En agosto, anotó una contracción de más de 12%, que se suma al retroceso de 37% ocurrido en julio.

Anteriormente, el Gobierno nacional venía marcando crecimientos, respecto a su mismo del año pasado, también a doble dígito y entre los rangos de 12% y 19%. Solo en julio el aumento de un dígito (9%).

¿Razones de la desaceleración?

Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), apuntó que, luego del primer bimestre con un importante dinamismo, el ritmo se desaceleró significativamente.

“Si bien hubo una recuperación en junio [+18.39%], volvió a caer en los meses posteriores. Una buen parte está explicado, precisamente, por el gasto del Gobierno nacional. Podría pensarse que la fuerte inversión se estuvo orientando hacia la primera parte del año”, comentó.

A la perspectiva de Sícoli, también estaría incidiendo un menor impulso del Gobierno en la inversión pública, toda vez que la inversión privada muestra avances importantes. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada tuvo crecimiento de alrededor del 9% en el primer y segundo trimestre.

“También podría verse que el Gobierno está tomando un poco de distancia, ya no necesita cubrir ese espacio que impulsaba la inversión privada”, indicó.

A su turno, Carlos Casas, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador CIUP, consideró que se estaría observando un “ajuste” en la inversión hacia sus “niveles normales”, luego de estar creciendo durante varios meses a doble dígito. “Ha sido impulsada fuertemente y eso lleva a que [ahora] el ritmo de inversión sea más lenta”, señaló.

Puntualmente sobre las fuertes caídas consecutivas en el Gobierno nacional, Casas indicó que no solo se trataría de un regreso a “niveles normales”, sino que también sería, una muestra más, de la desorganización que existe en el Estado.

Ahora bien, en un contexto complicado de finanzas públicas, cabría la opción de que el Gobierno esté recortando el gasto público a fin de cumplir con su regla del déficit fiscal, pero ambos expertos lo descartaron.

“En todo caso habría una inconsistencia porque, dentro del gasto público, el corriente viene aumentando. Si va a haber un ajuste, debería venir por el lado corriente y no de capital”, apuntó Sícoli. “La solución debería ser cortar el gasto público porque hacerlo en el capital, incluso, va en contra del crecimiento futuro”, complementó Casas.

La economista agregó que, en general y como política pública, debe apuntarse a volver más eficiente los recursos de la administración pública. “En casi todos los meses, el gasto corriente ha subido respecto al año pasado”, añadió.

Detalles del Gobierno nacional

Dentro del Gobierno nacional, se observan algunos pliegos con lentos avances respecto a su presupuesto anual asignado. De la lista que cuenta con mayores recursos y presenta un ritmo bajo de ejecución destaca el Interior, con una disposición de S/ 929.06 millones y un avance de solo 18.4%.

Aquí es importante considerar que el principal proyecto es la “Reposición de al aeronave Antonov”, con recursos por más S/ 251.90 millones y ningún avance. El segundo principal proyecto es el “Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a nivel nacional”, con S/ 211.28 millones y tampoco ningún avance. El estado de la inversión es activo y su unidad formuladora es la Dirección de Planeamiento Institucional de la Policía Nacional del Perú.

Un proyecto con un importante presupuesto y nulo avance bajo este pliego es la “Adquisición de chalecos antibalas” para comisarías de Lima y Callao. Los recursos asignados ascienden a los S/ 8.90 millones. La unidad formuladora es la VII Dirección Territorial de Policía Lima.

Otros pliegos que aparecen bajo la misma métrica (importantes presupuestos y baja ejecución) son Defensa, gastando apenas el 12% de sus S/ 837.10 millones; Economía y Finanzas, con un avance del 34% de un total de S/ 604.40 millones; y Justicia, con un 19.8% de S/ 473.39 millones.

Para Sícoli, estas tendencias reflejan una problemática estructural: se priorizan presupuestalmente algunos sectores, pero no se hace un seguimiento a su capacidad de gasto. “Es como tirar presupuestos al agua. No tiene mayor sentido que no se impulsen los presupuestos por resultados”, dijo.